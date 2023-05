Santa Fe está necesitado y con Bedoya no hay margen de error

Independiente Santa Fe pasó de estar casi asegurado en cuadrangulares de Liga BetPlay 2023-I, pero los malos resultados empezaron a aparecer y eso tuvo consecuencias en el banquillo, donde Harold Rivera tuvo que salir del equipo a dos jornadas de acabar la fase regular.





Por ello, en busca de clasificar y pasar ese mal rato, el presidente Eduardo Méndez decidió poner por estas dos fechas que faltan a un exjugador de la institución como Gerardo Bedoya, quien tendrá el reto de sumar seis puntos y esperar resultados para lograr la histórica clasificación a los cuadrangulares.



Bedoya ya tuvo su primer entrenamiento con el club y lo hizo a pocas horas del enfrentamiento contra Atlético Huila en El Campín, donde el cardenal se jugará el todo por el todo, pues son novenos con 23 puntos y la esperanza está latente.



Con respecto a las novedades que presenta la primera convocatoria de Gerardo Bedoya es sin duda la del regreso del arquero Omar Rodríguez y el uruguayo Jonathan Barboza. Por otro lado, José Silva y Dubán Palacio no fueron tenidos en cuenta por el interino para este importante choque.



Algo que podría motivar a Santa Fe es sin duda su buen historial contra Atlético Huila, donde en últimos cinco juegos han logrado ganar tres partidos, han perdido uno y empatado uno. Sin embargo, en las dos últimas salidas en El Campín contra este rival, el cardenal no ha ganado al opita, por lo que espera eso no sea contraproducente.



Por ahora, el más necesitado es Santa Fe, pues Huila ya no tiene opciones de clasificar y la base que dejó el técnico Harold Rivera es la que debe demostrar la jerarquía para salir de ese bache futbolístico que no lo ha dejado sumar victorias en últimas fechas. Una derrota del león significaría quedar sellada la eliminación.

Alineación probable Santa Fe:



Juan Espitia; Fabián Viafara, José Aja, Marlon Torres, Fabio Delgado; Jonathan Barboza, Harold Rivera, José Enamorado, Christian Marrugo, Fabián Sambueza; Hugo Rodallega.