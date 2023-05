Santa Fe depende de sí mismo para clasificar: ¿Qué tiene que evitar?

Independiente Santa Fe se jugará su última carta para clasificar y después de un terrible partido contra Nacional que los dejó bastante complicados y sin técnico tras la salida de Harold Rivera, la llegada del interino Gerardo Bedoya fue importante para la plantilla, logrando así un demoledor marcador a Atlético Huila por 5-0 en El Campín que lo dejó con buena diferencia de gol y de nuevo en los ocho mejores.

Después de quedar al borde de la eliminación, Bedoya espera repetir nómina, seguramente dándole de nuevo la oportunidad a la dupla Wilson Morelo – Hugo Rodallega, quienes por primera vez jugaron juntos y surtieron efecto inmediato.



Ahora, contra Once Caldas no la tendrá nada fácil Santa Fe, pues en los últimos partidos jugados en el Palogrande no le ha ido muy bien, logrando apenas una victoria, dos derrotas y tres empates, por lo que buscarán alejarse de ese mal ítem para lograr la clasificación.





¿Qué debe evitar Santa Fe para no quedar eliminado?



Para Santa Fe continuar su rumbo hacia los cuadrangulares finales simplemente debe ganarle a Once Caldas, sirviéndole así apenas el 1-0, pues su buena diferencia de gol de +6 lo deja con altas posibilidades de continuar en competencia.



Sin embargo, viendo que Santa Fe no ha registrado buenos resultados en el Palogrando contra Once Caldas, el cardenal debe evitar perder e incluso empatar, pues daría opción a sus perseguidores que son Medellín, Pasto, La Equidad y Junior.



Si empata: en caso de que se dé cualquier igualdad, Santa Fe sumará 27 puntos, pero deberá esperar a que Medellín, Deportivo Pasto, La Equidad y Junior no triunfen, pues estos de sumar de a tres lograrían 29 y 28 unidades respectivamente, por lo que lo pasarían. Lo único que le sirve en este caso es que todos los mencionados puedan empatar para que los bogotanos ganen el lugar por diferencia de gol.



Si pierde: este es el escenario más difícil para Santa Fe, pues quedaría con 26 puntos y lo único que lo salvaría sería que Medellín, Pasto, La Equidad y Junior pierdan sus partidos, pues uno triunfo de estos equipos sentenciarían la eliminación. La única forma para que puedan clasificar perdiendo es que mínimo el poderoso gane su partido, pero que Pasto no consiga sumar ni un punto, pues es el único que lo pasaría debido a que tiene 26 unidades.