Medellín y Pasto juegan en duelo directo: alguno podría quedar fuera

Independiente Medellín viene de empatar contra Once Caldas en condición de local y empezó a padecer de cara a la clasificación de Liga BetPlay 2023-I, donde el poderoso se complicó solito para lograr su tiquete. Además de quedar obligado a ganar los dos partidos restantes y esperar resultados.

Sin embargo, Medellín no la tendrá fácil, pues en su primer reto de cara a ganar seis puntos, está el complicado Deportivo Pasto, quien también buscará sumar tres puntos en su visita al Atanasio Girardot, pues tienen 26 puntos y de ganar, llegarían a 29, por lo que quedaría a puertas de sellar su clasificación, además que podría dejar ya sin posibilidades al poderoso.



De igual manera, un ítem que no podría alegrar a Medellín de cara a este partido, es la falta de diferencia de gol, pues actualmente están en cero y tras tener 24 goles encajados y la misma cantidad convertidos, por lo que será un factor importante para el poderoso, pues tendrá que ganar por buena diferencia para que eso no lo afecte contra otros rivales en la última fecha.



Al frente el Medellín tendrá al duro Pasto, que va en busca de su negocio, pero lo que podría preocupar en la visita es su flojo rendimiento, donde los de Flabio Torres vienen de más a menos y en el que el volcánico en condición de visitante no suma tres puntos desde hace tres fechas. Su última victoria fue contra Jaguares en Montería por la mínima diferencia el pasado 27 de marzo.



Por ahora, este choque será bastante importante para los dos, donde el que dé ventaja podría quedar por fuera definitivamente y llegarían a última fecha dependiendo. El panorama está más claro para Pasto, pero deberá demostrar en cancha su mejoría para empezar a soñar con los cuadrangulares.









​Medellín vs Pasto



Día: domingo 14 de mayo

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Éder Vergara

TV: Win Sports +