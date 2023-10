Medellín busca volver a la victoria y acercarse a la clasificación

Independiente Medellín ha tenido buen rendimiento en la presente campaña de Liga BetPlay 2023-II y esos resultados han hecho que el poderoso esté en lugares privilegiados del campeonato, quedando cerca de clasificar.

Sin embargo, Medellín llega un poco golpeado para este juego de la fecha 16 de Liga, pues viene de quedar eliminado de la Copa Colombia y, además, en la pasada jornada apenas empataron con Once Caldas y necesitan volver a la victoria para no entrar en un bache deportivo.



Los dirigidos por Alfredo Arias esperan retomar a esa victoria que les permita asegurarse un cupo entre los ocho mejores del país, pero al frente tendrán a un siempre complicado Atlético Huila, que, si bien no ha tenido su mejor rendimiento, cualquier punto que rescate, le sirve para la zona del descenso.



Algo a favor del Medellín frente al Huila que le puede permitir ganar el compromiso es el buen historial contra los opitas, pues de los de Neiva no consiguen tres puntos contra el poderoso en el Atanasio Girardot, desde el 15 de abril del 2007. En aquella ocasión la visita se impuso 3-1.



Medellín vs Huila

​

Día: domingo 8 de octubre

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 6:10 p.m.

TV: Win Sports+

Árbitro: Santiago Bismarks



Alineación probable Medellín:



José Luis Chunga; Leyser Chaverra, José Ortiz, Joaquín Varela, Daniel Londoño; Edwuin Cetré, Jaime Alvarado, Diego Moreno, Anderson Plata; Andrés Ibargüen, Luciano Pons.