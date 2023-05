Independiente Medellín post González: Once Caldas, su primera prueba

No ha sido una semana fácil en el interior de Independiente Medellín. Durante las últimas horas, el equipo anunció la salida de David González del banco y la llegada de un cuerpo técnico interino.



Sebastián Botero y Pacho Nájera, ahora encargados del equipo, tendrán su primera prueba este jueves frente a Once Caldas en un partido que, en el papel, no debería generarle problemas. El equipo de Manizales es colero de la liga y DIM no puede perder puntos si quiere llegar al cuadrangular final del torneo. Previo a disputar este partido, el poderoso ocupa la casilla 12 en la tabla con 22 puntos.

En el Atanasio Girardot, a partir de las 6:00 p.m., DIM de a mano de su nuevo cuerpo técnico, quiere dejar atrás una serie de malos resultados. Su último triunfo fue ante el Huila en condición de visitante y en los últimos dos partidos, ante Nacional y Pereira, no pudo sumar.



Historial favorable ante Once Caldas en casa:



El Atanasio Girardot es un fortín para el DIM a la hora de enfrentar al equipo blanco. En los últimos 8 encuentros, el poderoso no ha sido derrotado. El historial reciente marca 5 victorias y 3 empates. De hecho, la última victoria del Once Caldas fue en agosto de 2014 luego de imponerse por 1. a 3.

Cabezas y Monsalve, bajas confirmadas



Jorge Cabezas Hurtado, fichaje del DIM para este curso, y Miguel Monalve, uno de los jovenes con mayor proyección del fútbol colombiano, no podrán jugar en el Atanasio debido a que fueron incluidos en el listado de Héctor Cárdenas para disputar el Mundial Sub-20 con la Selección Colombia, sin embargo, entre los convocados hay variantes.

[🔴🔵] Convocados para el juego pendiente por la fecha 15 ante Once Caldas, este jueves en el Atanasio.

Presentados por @Cotrafa_co #MásFuertesJuntos pic.twitter.com/VSkZTiO9jf — DIM (@DIM_Oficial) May 10, 2023

Quién tampoco estará es Felipe Pardo, quién sufrió una fuerte lesión en su hombro en el clásico ante Nacional y será baja por 4 meses, perdiéndose así la etapa definitiva del torneo.