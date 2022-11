Santa Fe, a catapultar el sueño de Liga y mantener invicto con Pereira

Independiente Santa Fe visitará a Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas con la misión de sostener su liderato del cuadrangular A de Liga BetPlay 2022-2, aunque al frente tendrá a los matecañas, quienes también buscan su opción de llegar a la gran final.

Uno de los aspectos favorables de Santa Fe para este partido es sin duda que llega con un buen invicto de cuatro partidos sin perder en cuadrangulares finales, acumulando dos victorias y dos empates, siendo un rendimiento importante para los dirigidos por el técnico uruguayo Alfredo Arias, quienes no han brillado mucho durante el campeonato, pero han logrado sostenerse de a poco y sacar puntos importantes que lo tienen como uno de los favoritos.



Sin embargo, para este partido, Santa Fe podría llegar afectado por la dura noticia de que su entrenador Alfredo Arias tomará un nuevo camino en su carrera al elegir para el 2023, dirigir a Peñarol de su natal Uruguay, aunque el mismo técnico dejó claro que irán por el título para sellar un paso exitoso en el equipo cardenal.



A pesar de esa dura noticia, Santa Fe podría tener un pequeño tanque de oxígeno que es entregarle ese trofeo de despedida a Arias, pero lo cierto es que al frente tendrá un delicado Deportivo Pereira, quien arrancó la fase de cuadrangulares finales ilusionado, pero a pesar de ceder puntos, logró recuperar terreno gracias al reciente triunfo 2-1 ante Millonarios en condición de local, demostrando.



En cuanto al rendimiento del equipo cardenal en sus visitas a Pereira, el saldo no es tan malo, debido a que lleva de los últimos cinco enfrentamientos, tres victorias y dos empates, saldo a favor del equipo, hoy dirigido por Alfredo Arias, quien espera revalidar esos buenos resultados contra los matecañas y de paso seguir liderando el cuadrangular A para así depender de sí mismo para la última jornada contra Millonarios.



Deportivo Pereira vs Santa Fe

Día y hora: 27 noviembre – 8:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Árbitro: Jorge Duarte Arroyo

TV: Win Sports +