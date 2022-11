Águilas visita a Pasto en duelo clave para mantenerse líder

Águilas Doradas visitan este martes desde las 6 de la tarde a Deportivo Pasto, por la segunda fecha del cuadrangular B en la Liga BetPlay II-2022. Luego de vencer en Rionegro al América de Cali, el equipo del oriente antioqueño tiene un gran desafío en suelo nariñense cuando se mida ante Pasto, un equipo que ha mantenido su regularidad y que viene de sumar un punto en el Atanasio contra Independiente Medellín. Leonel Álvarez no haría cambios en su nómina y confía en lograr una victoria clave para el futuro del grupo.



Marco Pérez, delantero del equipo indicó que “sumamos una victoria importante, ahora pensamos en Deportivo Pasto. En lo personal, estoy jugando bien, tuve la oportunidad de marcar, ya llevo siete goles, lo más importante es aportarle al equipo, nos jugamos una final en cada partido y esperamos seguir por ese camino”.





En cuanto al rival, Pérez comentó que “Pasto es un rival muy fuerte, por algo están entre los ocho, nosotros no nos podemos distraer del objetivo, esto no es como se comienza, sino como se termina. Hay que estar concentrados y estar con la convicción de seguir mostrando nuestro fútbol, tanto de local como de visitante”.



Por su parte, Jean Pestaña declaró que “logramos un paso importante ganando en casa, ahora vamos a enfrentar un equipo muy competitivo y tenemos toda la energía, la fuerza para sacar un gran resultado. Hay que mantener la diferencia de puntos con los demás equipos y encaminarnos para la final”.



Además, el ex La Equidad dijo que “hace poco enfrentamos a Pasto, tenemos la memoria fresca. En lo personal, estoy pasando en buen momento, pero esto es un trabajo de equipo. Hay que seguir peleando, buscando el objetivo”.



Datos entre Deportivo Pasto y Águilas Doradas



Por Liga colombiana, Deportivo Pasto y Águilas Doradas se han enfrentado en 23 ocasiones, con un balance de 13 victorias para los de Rionegro, nueve empates y una victoria para los pastusos. En cuanto a goles anotados, los antioqueños celebraron en 40 ocasiones y recibieron 17 tantos.



Deportivo Pasto nunca ha podido vencer como local a las Águilas Doradas en Primera División desde que se enfrentaron por primera vez en 2012 (cinco empates, seis derrotas). Además, nunca han podido mantener su arco invicto ante este rival en casa en la categoría.



Alineación probable

Águilas Doradas: José David Contreras; Yhormar Hurtado, Jeisson Quiñones, Jean Pestaña, Mauricio Duarte; Jesús Rivas, Kevin Castaño, Robinson Flores, Auli Oliveros; Jhon Fredy Salazar, Marco Pérez.

D.T.: Leonel Álvarez.



Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad.

Árbitro: Jorge Duarte (Santander).

VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).

T.V.: WIN Sports +



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8