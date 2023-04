Cali busca huir del descenso, resucitar en Liga y salir del infierno

Deportivo Cali vive un total infierno en la Liga BetPlay 2023 y cada vez está más cerca del descenso, pues con Jorge Luis Pinto no han logrado tocar la gloria del cielo en esta temporada, por lo que una derrota contra La Equidad los dejaría en una posición incómoda.

Pese a que Cali lucha por no tocar los últimos lugares del descenso, el cuadro azucarero así pierda no alcanzaría a quedar en esa dura posición, pero sí quedaría más cerca de esa complicada tabla, pues su promedio quedaría en 1.16.



Sin embargo, el objetivo de Cali no es seguir perdiendo y empezar a sumar la mayor cantidad de puntos para a final de temporada la agonía no sea aún mayor. Actualmente tiene nueve puntos, pero al frente tendrá a La Equidad, que desafortunadamente tampoco pasa por su mejor momento, pero que no está luchando por ir a la B.



El equipo asegurador que dirige Alexis García ya acumula ocho partidos consecutivos en los que él no ha sumado de a tres puntos, debido a que ha empatado en cuatro oportunidades y perdido el mismo número de partidos y hoy lo tienen con los mismos puntos del Deportivo Cali.



De igual manera, los duelos directos entre Cali y La Equidad no favorecen demasiado a los de Jorge Luis Pinto, debido a que la última vez que lograron ganarle en su casa a los aseguradores fue en 2020 (1-0) y su último enfrentamiento terminó a favor de los bogotanos (1-2) en 2022, por lo que los indicios no son buenos para el azucarero de cara a este complicado partido de la fecha 12.



Así está programado duelo entre azucareros y aseguradores:



Partido: Deportivo Cali vs La Equidad

Día: sábado 8 de abril 2023

Hora: 6:20 p.m.

Árbitro: David Espinosa