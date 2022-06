¡Duelo antioqueño con realidades opuestas! Envigado recibe al DIM

Envigado Fútbol Club recibe este domingo, desde las 3:00 de la tarde al Deportivo Independiente Medellín, por la tercera fecha del cuadrangular B en la Liga I-2022. Tras dos derrotas consecutivas, los naranjas necesitan ganar si quieren seguir en la lucha por un lugar en la final. Al frente está el poderoso quienes tienen que ganar para continuar en la parte alta de la tabla.

Envigado Fútbol Club no se la quiere dejar fácil al Medellín

Con el regreso de Daniel Londoño y Yilmar Celedón, quienes pagaron la fecha de sanción, Envigado Fútbol Club buscará la primera victoria en el cuadrangular. El equipo naranja no se la quiere dejar fácil al DIM y para eso, los jugadores están motivados en marcar diferencia. Daniel Londoño habló sobre este partido contra el poderoso, “será un juego muy de mano a mano, vamos a estar de locales y queremos salir a conseguir el resultado. No estamos tranquilos con este desempeño, será un partido parejo, Medellín buscará ganarnos, pero nosotros queremos competir”.

En cuanto al desempeño en las finales, Londoño expresó que “los resultados dicen eso, pero los partidos han estado raros. En el primer partido sufrimos dos expulsados, en el segundo partido tuvimos cinco jugadores que no son titulares habituales. Son cosas que pasan, especialmente en un equipo como este, donde la plantilla es corta. Todos estos partidos nos dan mucha experiencia y va a ser una riqueza al club para el semestre que viene. Pero debemos pelear el presente y queremos ganar los juegos que quedan”.

Además, “matemáticamente estamos vivos, ganando quedamos cerca del DIM y con un empate en el otro partido, el grupo se apretaría. No siento que tengamos menos oportunidades, todo es cuestión de ganar y competir de la mejor manera”.

Por su parte, el técnico Alberto Suárez analizó lo que viene en este duelo regional. “A la hora de la experiencia, es difícil sortear los inconvenientes que hemos tenido, hemos tenido limitaciones a la hora de resolver y eso nos ha costado los últimos partidos. Sabemos cual es nuestra realidad, contamos con un plantel corto y debemos encontrar soluciones, seguimos luchando, no hay excusas y buscaremos mejores rendimientos”.

Pensando en el próximo rival, Suárez comentó que “hay que pensar en partido a partido, tenemos que pelear los próximos tres puntos, una lástima que es contra Medellín y podría perjudicar al otro equipo de la región, no me gustaría, pero debemos competir. Si hacemos los 12 puntos, tenemos una opción de clasificar, después vamos a ver si podemos lograrlo. Julio Comesaña es un maestro para nosotros, es un referente para el manejo de grupo y la parte táctica, me alegra la evolución del Medellín, sufrió mucho los primeros meses, pero luego mejoró y ahora es un candidato al título”.

Medellín quiere seguir creciendo frente a los naranjas

El poderoso llega a este tercer partido de los cuadrangulares en un gran pico de rendimiento. Con una victoria y un empate, los dirigidos por Julio Comesaña necesitan seguir sumando para alimentar la ilusión de disputar una nueva final tras cuatro años. En cuanto a las ausencias, Germán Gutiérrez, Miguel Camargo y David Loaiza siguen en el departamento médico, mientras que Andrés Cadavid tampoco podrá jugar este partido por haber llegado a la quinta amarilla que derivó en la suspensión por una fecha.

Julio Comesaña, entrenador rojo, espera hacer un gran juego y llegar a los próximos partidos como local con 7 puntos de 9 posibles. “Me quedó una gran sensación el partido contra Tolima, mostramos nuestras intenciones de ataque y defensa. En términos generales, controlamos el juego, generamos aproximaciones claras y me deja contento porque el equipo que estuvo en cancha respondió, todo el mundo trabajó y están en condiciones de competir durante todo el partido. Si es posible luchar por el objetivo que queremos”.

En cuanto al funcionamiento, el DT rojo comentó que “Andrés Ricaurte es un jugador que se ha adaptado muy bien a nuestra idea. Nosotros debemos analizar y tener alternativas de juego, dependiendo de lo que nos ofrezca el partido y el rival. Andrés Cadavid nos representa mucho en el equipo, ha jugado la mayoría de los partidos, pero no queremos extrañarlo en el partido. Hay que solucionar su ausencia de la manera más simple, estamos en una circunstancia donde no hay revancha”.

Sobre el rival, el estratega uruguayo detalló que “ellos no nos van a regalar nada, el hecho de perder dos partidos consecutivos, ganando les pueden dar un respiro, todavía tienen opciones y así no las tuvieran, será un grave error si los subestimamos. Debemos estar más fuertes que nunca, jugando con el máximo vigor y todo el esfuerzo para ganar el partido”.

Datos entre Envigado FC e Independiente Medellín

Por Liga colombiana, Envigado Fútbol Club e Independiente Medellín se enfrentaron en 79 ocasiones, con 22 triunfos naranjas, 30 poderosos y 27 empates. En cuanto a goles anotados, 79 fueron a favor de la cantera de héroes y 108 del DIM.



Independiente Medellín ha perdido solo uno de sus últimos ocho partidos ante Envigado en Primera División (cuatro victorias, tres empates), cayendo como visitante en noviembre de 2020 (1-2). Este será el primer duelo entre ambos en fase de cuadrangulares desde, al menos, 2002.



Envigado perdió sus últimos dos partidos de la Liga I-2022 (1-4 vs Deportes Tolima y 0-2 vs La Equidad) y podría enlazar tres derrotas en un mismo torneo de la máxima división por primera vez desde la Liga II- 2018 (tres).



Independiente Medellín ha perdido solo uno de sus últimos 12 encuentros en la Liga I-2022 (seis victorias, cinco empates), siendo esta una derrota administrativa ante Jaguares de Córdoba en mayo. Previo a esta racha, el DIM había perdido cinco de sus nueve compromisos previos en el torneo (cuatro victorias).



Envigado es el equipo que más tiempo ha estado en desventaja en estos cuadrangulares de la Liga I-2022 (146 minutos) y es uno de los dos que no ha estado en ventaja en ningún momento (al igual que Atlético Nacional).



Independiente Medellín es el único equipo que aún no ha recibido gol en estos cuadrangulares de la Liga I-2022. También es el que menos remates al arco ha recibido en estos dos compromisos de esta fase (cuatro).



Alineaciones probables

Envigado FC: Santiago Londoño; Daniel Londoño, Santiago Noreña, Francisco Báez, Yilmar Celedón; Iván Rojas, Juan Manuel Zapata, Diego Moreno, Yaser Asprilla, Wilder Guisao; Jesús Hernández. D.T.: Alberto Suárez.



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Didier Bueno, Yulián Gómez; Adrián Arregui, Jean Pineda, Andrés Ricaurte, Felipe Pardo, Vladimir Hernández; Luciano Pons. D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur.

Árbitro: Jhon Hinestroza (Chocó).

VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).

T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8