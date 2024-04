Nacional, a tener cuidado con ‘Forta’ y a seguir soñando en Liga

Atlético Nacional está dulce con la victoria y luego de una seguidilla de partidos, el técnico Pablo Repetto cortó la racha, logrando llegar a tres partidos con tres puntos, resultados que lo tienen soñando con una clasificación a cuadrangulares de Liga BetPlay 2024-I.

Ahora, el reto será seguir aspirando a esas finales y enfrentará en el estadio Atanasio Girardot al siempre temible Fortaleza, que ha tenido buen rendimiento y también sueña con una clasificación, pues no está muy lejano de esa posibilidad tras un comienzo óptimo.



Además de ello, los ‘Amix’ vienen de perder contra Millonarios de local y deberán rescatar esos puntos frente al verdolaga, por lo que la tarea no es fácil para los antioqueños.



De igual manera, este será un importante reencuentro entre ambos equipos, pues no se rivalizaban desde 2016 y en el último partido Nacional ganó de visitante por la mínima diferencia, aunque en Medellín el verdolaga lleva un dominio de dos partidos ganados (4-1 y 4-3).



De ganar Nacional, el conjunto verdolaga llegaría a 22 puntos y podría acercarse a los ocho, aunque todo dependerá de los otros resultados, pero seguiría en camino hacia la hazaña que parecía imposible a inicio hace unas semanas.



Alineación probable Atlético Nacional:

Harlen Castillo; Álvaro Angulo, Juan Felipe Aguirre, Juan Arias, Joan Castro; Agustín Álvarez, Robert Mejía, Andrés Salazar, Pablo Ceppelini, Édier Ocampo y Eric Ramírez.



Alineación probable Fortaleza:

Juan Castillo; Hayen Palacios, Yesid Díaz, Juan Guevera, Joyce Ossa; Sebastián Navarro, Kevin Adrián Balanta, Leonardo Pico, César Hinestroza; Adrián Parra y Roger Murillo.



Nacional vs Fortaleza

Día: viernes 5 de abril

Hora: 6:10 p.m.

TV: Win Sports+