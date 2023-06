Nacional va por clasificación a final de Liga: a ganar y esperar

Atlético Nacional complicó su clasificación a la final de Liga BetPlay 2023-I luego de empatar contra Alianza Petrolera en Barrancabermeja y quedó obligado a ganarle a Deportivo Pasto en la sexta fecha del cuadrangular A.

Con la ilusión de conseguir la gran final del primer semestre, los dirigidos por Paulo Autuori esperan hacerse fuertes de local en su estadio Atanasio Girardot y evitar una caída que lo podrían dejar sin opción de llegar al partido del título.



Un plus para los verdolagas es que mantienen de local un rendimiento a favor que los pone a soñar con lograr el gran objetivo. Nacional lleva hasta ahora un registro de cinco partidos sin conocer la derrota en Liga y, además, tiene sumado tres partidos en este cuadrangular A con cero goles recibidos.



Pese a sus buenos números en el Atanasio Girardot, Nacional deberá sacar más que eso y es la historia, pues en primera instancia deberá ganar para lograr la final y deberá terminar con buena diferencia de gol en caso de que Alianza Petrolera gane su juego a Águilas Doradas. De igual manera, el empate le serviría siempre y cuando los de Barrancabermeja pierdan sí o sí, por lo que la única tarea es ganar y esperar.



En cuanto a las ausencias de Nacional, el equipo no contará contra Pasto con Danovis Banguero y Edier Ocampo, quienes están pagando fecha de sanción. Además, tampoco estarán por fuera Cristian Castro Devenish, Jader Gentil, Francisco Da Costa y Juan Pablo Torres, quienes no aparecieron dentro de los convocados por Autuori.



Por otro lado, Deportivo Pasto no será un rival fácil y espera dar la gran sorpresa, pues también matemáticamente tiene opción, aunque es más difícil su combinación, debido a su diferencia de gol con Alianza Petrolera.



Nacional vs Pasto



Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot, Medellín

Árbitro: Andrés Rojas

TV: Win Sports +



Alineación probable Atlético Nacional:



Harlen Castillo; Yerson Candelo, Cristian Zapata, Felipe Aguirre, Samuel Velásquez; Nelson Palacio, Sebastián Gómez, Nelson Deossa, Jarlan Barrera; Jefferson Duque y Dorlan Pabón.



Alineación probable Pasto:



Diego Martínez; Juan Mateo Garavito, Jerson Malagón, Jesús Figueroa, Christian Mafla; Johan Caicedo, Juan Camilo Roa, Daniel Moreno, Adrián Estacio, Edwar López: Darwin López.