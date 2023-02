Nacional busca seguir mejorando en Liga: se mide con Huila

Atlético Nacional recibe en el cierre de la fecha 6 de la Liga BetPlay a Atlético Huila y el equipo de Paulo Autuori espera volver a la victoria, pues apenas suman un partido ganado en el campeonato y el nivel del equipo aún no convence.

El último partido del equipo verdolaga fue apenas un empate 1-1 frente a Atlético Bucaramanga y si bien lleva cuatro partidos sin perder, el equipo verdolaga no ha mejorado su rendimiento y esperan contra el colero de la Liga BetPlay despejar todas las dudas.



Para este importante choque contra los opitas, increíblemente Autuori no podrá contar con varios jugadores referentes como Jefferson Duque, Jhon Solís, Jhon Duque, Jarlan Barrera y el ya conocido Fernando Da Costa, quien avanza en fisioterapia.



Más allá de las lesiones de Nacional, el conjunto verdolaga está obligado a ganarle a Atlético Huila, pero al frente tendrá un equipo que también viene herido, pues los dirigidos por Nestor Craviotto, es hasta el momento, el único equipo que no ha sumado tres puntos en la Liga BetPlay, además, cuentan con 180 minutos sin anotar un gol, por lo que esperan dar la sorpresa y vencer a los de Paulo Autuori.



Sin embargo, pese a la necesidad de Huila, Nacional tendría la primera ventaja de manera histórica, debido a que han superado a los de Neiva en los últimos cinco partidos jugados entre ambos en Medellín. El verdolaga ha ganado cuatro encuentros y apenas ha cedido un empate, terminando siendo balances buenos contra el rival de turno.



Alineación probable de Nacional:

Kevin Mier; Danovis Banguero, Cristian Zapata, Juan Felipe Aguirre, Andrés Román; Yeiler Góez, Yerson Candelo, Nelson Palacio, Dorlan Pabón; Nelson Deossa, Tomás Ángel.