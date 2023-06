América espera aguar la fiesta de Millonarios: obligados a ganar

Millonarios y América de Cali se volverán a ver las caras en el cuadrangular B de Liga BetPlay 2023-I, pero para esta ocasión ambos se enfrentarán en otras condiciones, pues primero el juego será en El Campín de Bogotá y los escarlatas llegan con la necesidad de triunfar para seguir con posibilidades de clasificar a la gran final.





Sin duda Millonarios dio un golpe de autoridad en su zona al vencer a América en el estadio Pascual Guerrero por la mínima diferencia, por lo que los dirigidos por Alexandre Guimaraes van en busca de recuperar lo perdido en El Campín.



A la obligación de ganar, a América llega al duelo con un flojo rendimiento en condición de visitante, donde el conjunto de Guimaraes en los recientes partidos fuera de casa apenas ha logrado dos victorias en los últimos nueve partidos disputados lejos del Pascual Guerrero. El resto han terminado tres empates y cuatro derrotas.



Igualmente, el América en cuadrangulares finales tampoco lleva sus mejores números y en esa instancia definitiva ha disputad siete partidos y aún no han logrado tres puntos, debido a un empate y seis derrotas, por lo que el pronóstico para el escarlata no es el mejor.



En cuanto a novedades, se espera que Alexandre Guimaraes haga algunos ajustes que le den la posibilidad de generar más en ataque, pues en la ida no lograron marcar goles, por lo que se espera que sean un poco más ofensivos en El Campín. Además, los escarlatas podrían aprovechar baja en Millonarios como el goleador Leonardo Castro.



¿Qué pasa si gana América en Bogotá?



Si los dirigidos por Alexandre Guimaraes ganan en Bogotá, volverían a apretar el grupo B, debido a que llegarían siete puntos y se irían tranquilos para Cali, al quedar con siete puntos al igual que Millonarios y les quedaría dos partidos, uno con Medellín y otro con Chicó, quedando obligado a sumar de a tres, al igual que esperar un resbalón del embajador, su principal rival por el primer lugar, por lo que ganar en El Campín será clave para el futuro del equipo caleño.



Posible alineación América de Cali:



Diego Novoa; Esneyder Mena, Brayan Córdoba, Kevin Andrade, Edwin Velasco; Franco Leys, Camilo Portilla; Carlos Darwin Quintero, Andrés Sarmiento; Adrián Ramos y Facundo Suárez.