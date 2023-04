América busca hacer diabluras contra Nacional y atrapar el liderato

América de Cali viajó con un montón de ilusiones a la ciudad de Medellín, pues con Alexandre Guimaraes han logrado tener un buen rendimiento deportivo que lo mantienen en la parte alta de la tabla y contra los verdolagas buscarán ratificar el nivel.

Sin embargo, para este crucial duelo frente a Nacional, Guimaraes no podrá contar con su estrella Carlos Darwin Quintero, quien viene de salir expulsado contra Águilas Doradas, pero esperan con Facundo Suárez, Iago Falque y Adrián Ramos lograr tener una buena presentación en el estadio Atanasio Girardot.



Tal vez, una de las preocupaciones que podría tener América sería la poca cantidad de goles que produce, pues en los últimos juegos no supera los tres goles y frente a Águilas apenas anotaron uno. En apenas cuatro oportunidades de 12 posibles, los de Guimaraes han conseguido anotar más de dos anotaciones en un partido.



Pese a esos ítems que pueden ser contraproducentes contra un equipo de alta envergadura como Nacional, América apelará a su buen juego, pues de la temporada es uno de los que mejor juega y con Darwin Quintero ausente esperan no sufrir en su arco contrario y recuperar los tres puntos perdidos que se fueron con Águilas de local.



Posible alineación América de Cali:



Diego; Novoa, Quiñones, Córdoba, Andrade, Velasco; Sarmiento, Leys, Portilla, Daniel Mosquera; Ramos, Suárez.



Día: domingo 16 de abril

Hora:6:20 p.m.

Árbitro: Luis Matorel