¿América tiene posibilidades con Felipe Aguilar? Aclaran su arribo

América de Cali continúa trabajando para llegar a su mejor versión en esta Liga 2023-II y tras la llegada de jugadores como Víctor Ibarbo y Edwin Cardona, el técnico Lucas González buscará ser protagonista con el club escarlata.

El mercado de pases aún no está cerrado en el fútbol colombiano y todavía hay jugadores que siguen sonando para reforzar al escarlata, siendo el defensor Felipe Aguilar, uno de los últimos en tener esa posibilidad.



Sin embargo, la llegada del ex defensor de Atlético Nacional quedó totalmente descartada, luego de que el presidente de América de Cali, Mauricio Romero, diera una entrevista con ‘Zona Libre de Humo’ y allí explicó que el libro se cerrará, por lo que esa posibilidad no se hará efectiva.



“En términos normales nosotros nos quedaríamos como estamos, el tema de Felipe Aguilar es un nombre que se ha movido por las redes sociales, pero a nosotros no nos ha llegado nada, ni hemos tenido contacto", mencionó Mauricio Romero.



#ZonaLibreDeHumo🗣️🎙️"En términos normales nosotros nos quedaríamos como estamos, el tema de Felipe Aguilar es un nombre que se ha movido por las redes, pero a nosotros no nos ha llegado nada ni hemos tenido contacto" @RomeritoMao, @AmericadeCali pic.twitter.com/DFW0etSIHT — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) August 2, 2023

De esta manera, Felipe Aguilar seguirá en Lanús, club donde está cedido, pues su pase pertenece a Athletico Paranaense de Brasil, quien no lo ha tenido en cuenta en su proyecto.



Por ahora, América buscará un triunfo contra La Equidad tras empate 1-1 frente a Deportivo Pasto en la pasada jornada, así que contra los aseguradores en Techo, el técnico Lucas González quiere su segunda victoria en Liga BetPlay 2023-II.