Presidente del DIM se quejó del arbitraje en la Liga colombiana

Luego de la queja pública de Julio Comesaña en conferencia de prensa, el presidente ejecutivo de Independiente Medellín, Daniel Ossa Giraldo, expresó su punto de vista frente al arbitraje de los últimos encuentros disputados por el equipo rojo frente a Millonarios y Deportivo Pereira.

“Me dirijo a nuestra hermosa hinchada, al fútbol colombiano, a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol. Estamos en el hermoso estadio de Pereira, Independiente Medellín sacó la garra, ante la adversidad, empatamos un partido que no lo veíamos fácil. Venimos en reiteradas ocasiones sufriendo errores arbitrales, el miércoles contra Millonarios quedamos a muy tempranos minutos sin nuestro arquero (Andrés Mosquera Marmolejo), en este partido, en una decisión dudosa, el árbitro decidió expulsar a nuestro jugador (Juan David) Mosquera, dejándonos nuevamente con 10 jugadores, el equipo sacó el pundonor y logramos un empate”, resaltó el dirigente.

Además, “hemos realizado muchas quejas ante la comisión arbitral, en los conductos que ellos nos han designado, de la manera respetuosa, privada, pero ahora queremos hacerlo público porque nunca hemos tenido respuesta de la comisión arbitral, nos preocupa que arbitrajes como los de este partido, el del miércoles sigan en el fútbol colombiano”.

Ossa resaltó que “nuestro objetivo es tener un buen equipo, tenerlo al día, nuestra responsabilidad es con nuestra hinchada, es ser respetuosos del fútbol colombiano. Queremos sentar un precedente y arbitrajes como los del señor (Nicolás) Gallo, cada vez que este señor pite, lo hará bajo protesta, no queremos arbitrajes sesgados”.

Finalmente, el presidente del club opinó sobre la jugada de la expulsión de Mosquera y advirtió que, de no responder la comisión arbitral con sus quejas, seguirán publicando videos a través del canal oficial de YouTube del club.

“La jugada de la expulsión, el jugador no tiene posibilidad de mirar hacia atrás, lo llama el VAR y decide expulsarlo, yendo en contra del juego limpio. Sin embargo, salimos adelante, queremos sentar una protesta pública, Independiente Medellín es una entidad respetuosa, estamos cansados de hacerlo de manera privada, por eso decidimos dejar este video de protesta. Hemos ganado contra Millonarios, empatamos en Pereira, estamos dentro de los ocho y sin depender de resultados, estamos en Copa Sudamericana, hacemos esta protesta a tiempo, no queremos que pasen cosas como las de hoy y si la comisión arbitral decide no responder nuestros comunicados, seguiremos haciéndolo de esta manera, para que todos se entere que no estamos contentos. Independiente Medellín tiene un equipo para pelear finales y estaremos allí contra la adversidad.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8