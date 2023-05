Salió caro: drástica sanción a presidente de DIM por dardo a arbitraje

¿Por qué aunque todos ven en TV las polémicas decisiones de muchos árbitros en Liga Betplay, los protagonistas no salen a quejarse o lo hacen a medias? Por lo que le acaba de pasar al presidente de Independiente Medellín.

Daniel Ossa se refirió en duros términos a una acción que fue objeto de polémica en todos los programas de análisis de la Liga Betplay, una jugada de gol anulada a Palacios por un presunta falta que solo vieron el central y el VAR.



"No es posible que el VAR haya llamado al juez para anular un gol legítimo, donde (Palacios) le saca medio cuerpo en el solo salto. Nosotros tenemos que mejorar en el fútbol colombiano, pero tenemos que hacerlo desde todos los puntos de vista, nosotros como dirigentes trayendo mejores equipos, siendo más oportunos en los salarios, teniendo infraestructura, pero el arbitraje, señores, y lo hacemos hoy que ganamos, para que no parezca que estamos siendo unos llorones cuando perdimos y posiblemente hoy hubiéramos quedado eliminados”, afirmó tras la victoria 1-0, el pasado domingo.



“Lo de hoy iba a ser una manipulación indebida del VAR; y muy mal el arbitraje el día de hoy de este señor, que ni siquiera lo voy a nombrar ni el nombre ni apellido porque no se merece volver al Atanasio a pitar el Independiente Medellín, y creo que a ningún estadio”, añadió.



Salió cara la queja



Pues la Comisión Disciplinaria de Dimayor tomó atenta nota y le impuso un castigo de cuatro meses de suspensión para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol y 34 millones de pesos como multa.

Conoce la Resolución No. 036 de 2023 mediante la cual el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 resuelve 👉🏼https://t.co/dXi6BHYCll pic.twitter.com/6nnaK29232 — DIMAYOR (@Dimayor) May 18, 2023



“Las declaraciones del presidente del DIM comprometieron la buena imagen de al menos cuatro (4) sujetos pasivos protegidos especialmente por la norma disciplinaria imputada, al tratarse de declaraciones infundadas y sin elementos de prueba que permitieran a los receptores de dichas aseveraciones, controvertir lo expresado”, dijo la comisión en la última resolución.



“El investigado conoce con precisión quien es el destinatario de su inconformidad y en virtud de su cargo, cuenta con los mecanismos idóneos para formularla en un escenario diferente y no desvirtuando la naturaleza de la rueda post partido, pero además de lo expresado, deja sentada su posición afirmando que “no estamos haciendo nada para mejorar el arbitraje”, es decir, compromete la imagen de la Comisión Nacional Arbitral así como de la Federación Colombiana de Fútbol, al decir que no se hace nada para mejorar el arbitraje en el FPC cuando en su calidad de Presidente Ejecutivo conoce los escenarios primigenios como los asambleas, las diversas acciones que se vienen adelantando para tal fin”, concluyó.