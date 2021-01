¿Qué pasará con Palavecino? Presidente del Cali aclara la situación

El futuro de Agustín Palavecino en el Deportivo Cali es incierto. El volante de 24 años no ha arreglado su continuidad con el cuadro azucarero y su salida en esta ventana de transferencias podría darse.

En días atrás, se conoció que River Plate presentó una oferta por el creativo argentino, sin embargo, según aclaró Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, la propuesta del club millonario no cumple con las expectativas de la institución y, por ende, el futuro del '10' seguiría en el verdiblanco.



"Su contrato vence en diciembre y queremos extenderlo, estamos negociando ahí, pero no se ha cerrado. Ahora está la oferta de River Plate y ya dijimos que no vamos a aceptar, porque no es correcta, no hay equilibrio ahí".



"Cali tiene el 50% de los derechos económicos, pero los derechos federativos son de nosotros 100%. Tenemos la decisión y potestad en el negocio en ese sentido", dijo.



Sin embargo, el ejecutivo reveló que el nacido en Buenos Aires es hincha del conjunto de Núñez, por lo que el mismo jugado le pidió al club analizar la oferta: "él ha pedido que consideremos esa oferta, es hincha de River Plate".



Así las cosas, pese a que el presidente del club azucarero aseguró que rechazaron la primera oferta de River, mientras Palavecino no renueve con el club, las posibilidades para que el volante se marche en el presente mercado de fichajes aumentan. Su futuro es incierto.