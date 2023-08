¿Poco serio? En América revelaron por qué rechazaron a Michael Rangel

El delantero Michael Rangel se encuentra como agente libre luego de terminar contrato con Aucas hace unas semanas, club con el que no jugó toda la temporada y no tuvo su mejor versión.

Tras irse del fútbol ecuatoriano, Rangel reapareció en el primer partido de Liga del América de Cali contra Deportes Tolima y en el Pascual Guerrero los aficionados escarlatas se acercaron a corearlo, demostrándole el cariño por haber defendido la camiseta del diablo.



Pese a que está libre y muchos querían verlo de nuevo vestido de escarlata, el mismo presidente del América de Cali, Mauricio Romero, expresó en ‘Zona Libre de Humo’ que el delantero no fue una opción porque el club busca estabilidad y no un jugador que firma cada seis meses.



“El tema de Rangel es de cada 6 meses y es algo recurrente. Nosotros hemos sido muy claros en que no está en los planes de América contratar a Michael. Lo hemos dicho muchas veces, pero ahora que él ha estado en el Pascual esas preguntas vuelven, pero somos reiterativos en nuestra respuesta sobre ello”, fue contundente Mauricio Romero.



#ZonaLibreDeHumo🗣️🎙️"El tema de Rangel es recurrente y es de cada 6 meses, no está en planes del club contratarlo" @RomeritoMao, @AmericadeCali pic.twitter.com/b2JA0h3Rbw — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) August 2, 2023



​De esta manera, Michael Rangel queda totalmente descartado en el América y aún no se sabe con exactitud si continúe su carrera en el fútbol colombiano, aunque se ha filtrado que podría llegar al Deportivo Pasto, pero no hay nada definido.