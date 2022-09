Fernando Jaramillo, una tajante decisión: ¡Qué siga rodando la pelota!

Antes de abandonar la presidencia de la Dimayor como lo había oficializado hace algunas semanas, Fernando Jaramillo hace respetar a la plaza capitalina. Pues, Claudia López y la alcaldía de Bogotá anunciaron que Millonarios y Santa Fe deberían prestar el Nemesio Camacho El Campín en la semana del 27 de noviembre, día en el que está estipulado el concierto de Harry Styles.

Y es que, los eventos y la semana de conciertos de septiembre fue muy polémica. Mientras a Coldplay los ponían a cantar en el Movistar Arena, Dua Lipa se presentó en el Parque Salitre Mágico, una decisión cuestionada, no solo por la artista británica y su prestigio, sino porque mucha gente a las afueras del establecimiento se vio más beneficiada que los mismos que pagaron la boleta.



Harry Styles se presentará en el mes de noviembre, fechas claves para la Liga BetPlay 2022-II en busca de definiciones. El Nemesio Camacho El Campín que pertenece al distrito, por lo cual la alcaldía puede tomar decisiones al respecto menciona que los cuadros bogotanos deberán prestar el recinto deportivo. La gran pregunta es, ¿y es que no hay otros lugares en donde el ex integrante de la banda One Direction se pueda presentar? Sin embargo, el mismo Styles quiere tocar en el escenario deportivo.



Bogotá no quiere repetir lo mismo que vivió con Dua Lipa en el Parque Salitre Mágico, pero el ente que reglamenta el balompié colombiano le baja el dedo a Claudia López. El balón no puede parar y así lo ve la Dimayor, pues no ven con buenos ojos que la actividad bogotana pare en un momento en donde estarán en plena fase de cuadrangulares finales.



Este tema de prestar el estadio para un evento cultural tendría incidencias grandes en el torneo. Dejar que Harry Styles toque en el recinto deportivo aplazaría partidos en un momento clave del certamen. Fernando Jaramillo dio unas palabras contundentes, “va a ser difícil disponer de El Campín para un evento cultural”, y posteriormente, dijo en Blu Radio, “esa fecha no era buena para planear eventos”.