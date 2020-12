Presidente del Junior habló de refuerzos y dio luces sobre tema Teo

En una entrevista que compartió Atlético Junior a través de sus redes sociales, Alejandro Arteta, quien regresó a la presidencia del Atlético Junior tras haberlo hecho en dos ocasiones anteriores, hizo importantes anuncios de cara al 2021. Refuerzos, jugadores con contrato y lo que se viene para la próxima temporada.

Arteta contó que está en pleno empalme con el presidente saliente, Arturo Char, y que todo va por buen camino. De la mano del cuerpo técnico que lidera Luis Amaranto Perea están buscando confeccionar una nómina que vuelva a pelear finales y siga sumando títulos.



“Este ha sido un año bizarro, los tiempos se han acortado y la competencia empieza los primeros días de enero, por lo que no ha habido tiempo para hacer una planificación habitual. Estamos es ejecutando el proyecto que estaba en desarrollo. Con el cuerpo técnico estamos haciendo algunos retoques y esfuerzos para tener algunas vinculaciones adicionales”.



El directivo del tiburón se refirió a las posiciones que están buscando y que se sumarán al ya contratado Jhon Pajoy, anunciado como primer refuerzo.



“Se están explorando algunas posiciones: los extremos, un volante cinco, uno de armado y un centrodelantero. En la medida de las posibilidades estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para tener deportistas de alta competencia para cada plaza”, aseguró.



Aunque Arteta no lo mencionó, se dice que Junior no tendría en sus planes al portero José Luis Chunga, quien suena para Deportivo Pasto. En su lugar podría llegar Éder Chaux, que no continuaría con América de Cali.



Por otro lado, el presidente destacó que hay jugadores que han renovado como el caso de Marlon Piedrahita, Carmelo Valencia y Larry Vásquez, otros que cumplieron contrato como Miguel Ángel Borja y James Sánchez, y se refirió a los que tienen contrato vigente como es el caso de Teófilo Gutiérrez: “Los que tienen contrato vigente lo van a cumplir también”.



Cabe destacar que en días pasados Teo indicó en una entrevista que estaría arreglando su continuidad en el Junior, pero constató que tiene contrato hasta 2021.