Se avecina la tormenta: Presidente de DIM critica actuación arbitral

DIM venció de manera agónica al Deportivo Pasto en el Atanasio Girardot con gol de Cetré de penal en tiempo de adición, sin embargo, el resultado pasó a un segundo plano. Finalizado el partido, los dos equipos se pronunciaron respecto a algunas acciones puntuales. El árbitro fue responsabilizado por varios errores.



El presidente de Independiente Medellín, Daniel Ossa, fue el primero en hablar sobre la actuación de la terna arbitral encabezada por el colegiado Éder Vergara.



Sobre el gol anulado en el minuto 70, “Sentamos una voz de protesta ante el arbitraje. No es posible que el VAR haya llamado al juez para anular un gol legítimo en donde le saca medio cuerpo en el solo salto", dijo el dirigente.



“Tenemos que mejorar pero hacerlo desde todos los puntos de vista, nosotros como dirigentes, pero también con el arbitraje. Lo hacemos cuando ganamos para que no digan que somos llorones si hubiéramos perdido”, agregó.



De igual manera, habló sobre la manipulación arbitral y dejó un mensaje contundente: "no estamos haciendo nada para mejorar el arbitraje".



lo de hoy iba a ser una manipulación indebida. Muy mal el arbitraje de ese señor que no lo voy a nombrar (Éder Vergara). No se merece volver a pitar en el Atanasio ni en ningún estadio. El arquero quemando tiempo, las faltas que nos hicieron, mínimo tuvo que haber dos con roja en el Deportivo Pasto y este espacio lo utilizo para esto. Hubiéramos tenido riesgo de una catástrofe, la violencia también se genera desde el arbitraje", concluyó.