Jaramillo habló de los 'descabezados' en Liga: 'un poquito exagerado'

La Liga Betplay 2021-II ya perdió a cinco entrenadores en las cinco primeras fechas y Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, se mostró preocupado con el alto número de 'descabezados'. Algunos no alcanzaron a dirigir ni dos meses y rápidamente fueron reemplazados.

En charla con el programa Zona Libre de Humo, Jaramillo dejó clara su postura frente a los procesos deportivos y se suma a quienes no comparten la temprana salida de un entrenador. "Me parece un poquito exagerado la caída de 5 técnicos en un fin de semana y me preocupa pero es la dinámica del fútbol", manifestó.



Cabe recordar que cuatro de los cinco entrenadores que dejaron su cargo lo hicieron en la jornada que terminó este martes. Dayron Pérez del Huila, Eduardo Lara de Once Caldas, Jorge Luis Bernal de Patriotas y Luis Amaranto Pérez de Junior se sumaron a Giovanny Ruiz, del Pasto. Pero las noticias no terminan ahí. La próxima fecha será definitiva y de no conseguir los resultados, otro par de técnicos podrían despedirse.



Alfredo Arias, del Deportivo Cali, se refirió a su futuro este miércoles en rueda de prensa. El entrenador dijo que el próximo partido podría ser el último; todo dependerá de la decisión que tomen los directivos. "Pueden tomar la decisión que tengan tomar, yo cobraré hasta el día que trabaje aquí. La única manera en la que renunciaría sería si los jugadores no están convencidos de lo que les digo". Su equipo apenas suma 5 puntos y está en la casilla 15.



La salida de los cuatro técnicos en la fecha 5 se dio a causa de los resultados que los mantenía en el fondo de la tabla. El único que permanece en esas últimas posiciones y sigue creyendo en el proyecto de su entrenador es Santa Fe, que le da un compás de espera Harold Rivera. Todos los demás ya fueron reemplazados.