Presidente del Cali estalla contra arbitraje y señala a Imer Machado

El boletín de sanciones de Dimayor, en el que aparece reportado Teófilo Gutiérrez, sancionado con dos fechas por provocar a hinchas en la final de la Superliga contra Tolima, desató la ira de un Deportivo Cali que justamente lo pierde para el clásico del fin de semana contra América.

La Comisión de Disciplina explicó que "está plenamente identificado que el señor Teófilo Gutiérrez desplegó una conducta que encuadra en lo dispuesto como provocación al público al finalizar el partido", lo que deja claro que los antecedentes del jugador pesaron en la decisión.



Sin embargo, el presidente del Deportivo Cali, Marco Caicedo, piensa que hay rasgos de ilegalidad en el duro castigo: "en este caso de Teo Gutiérrez hay una persecución contra el Deportivo Cali y hay aquí actos graves de corrupción de los entes que rigen el fútbol colombiano".



" En este caso de Teo Gutiérrez hay una persecución contra el @AsoDeporCali y hay aquí actos graves de corrupción de los entes que rigen el fútbol Colombiano" Marco Caicedo Presidente en #DeportesSinTapujos pic.twitter.com/m3My6vj7JT — Deportes Sin Tapujos (@DptesSinTapujos) March 3, 2022

"El tema del Arbitraje en Colombia es un dolor de cabeza... Imer Machado genera muchas dudas, no solo de los equipos si no también de los mismos hinchas. Lo que sucedió en el Estadio de Unión Magdalena fue gravísimo, y no pasó nada", añadió el directivo, quien pidió una estructura que asuma el manejo de los árbitros que sea distinta a la que rige actualmente.



No hay una respuesta oficial a los reclamos de Caicedo, quien en todo caso entiende que no hay nada que hacer para contar con Teófilo en un duelo clave para la recuperación del Cali, justo en el clásico contra América.