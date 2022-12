Jugadores del Cali completaron 15 días del cese de actividades

Este miércoles, los jugadores del plantel profesional masculino del Deportivo Cali completaron 15 días de ausencia en los entrenamientos, por la huelga que vienen llevando, debido a la falta de pagos pendientes de premios y publicidad, que aún les adeuda el club.



Sobre este tema, habló el presidente del cuadro azucarero, Luis Fernando Mena, para el programa ‘Zona Libre de Humo’, en el que contó, cómo están llevando la situación de los descargos y si al fin, el equipo entrará en vacaciones este 16 de diciembre: “hay que mirar caso por caso. Cada uno es diferente y se están analizando muy bien la situación y el caso de cada uno para de la misma forma, que acciones tomar. Esa decisión de las vacaciones la vamos a tomar hoy. Si salen o no”.





Sobre los rumores de la salida de Teófilo Gutiérrez, Ángelo Rodríguez y Huberto Acevedo, dijo que “no te puedo decir, porque no me han llegado cartas de que se van y nosotros no hemos definido nada”.



Habló del malestar de las ausencias y reveló que no han cancelado ningún contrato: el compromiso es cumplir y si se desaparecen, claro que debe generar alguna molestia. No hemos llegado a eso todavía de cancelación de contratos”.



También aclaró que Jorge Luis Pinto sigue con el proyecto: “el profesor Pinto tiene un compromiso muy grande conmigo y yo tengo un compromiso muy grande con él. Él sigue firme y yo sigo firme”.



Confirmó que Santiago Mosquera pasó la carta para no seguir y que no habrá más contrataciones a las que ya anunció Carlos Eduardo Velasco: “A Harold Santiago no se le pasó carta, él pasó la carta. No hay más contrataciones. Las contrataciones las dijo muy claro el profesor Velasco y no hay más”.



Se le preguntó por si se puede dar el regreso de Juan Camilo Angulo, pero no quiso responder el interrogante.



Mencionó que los jugadores le han mostrado indiferencia: “les he puesto al día cantidad de veces en este tiempo, para que el día del velorio de Balanta, ellos pasen por encima mío y ni siquiera se dignen a saludarme. Creo que merezco respeto”.



Por último reveló que siguen trabajando para mejorar la situación y que se pondrán al día con los demás trabajadores del club: “hay bastante gestión, proyectos, tenemos muchas cosas adelantadas. Hemos hecho muchas cosas y vienen muchas más. La plata de los trabajadores está asegurada. Todos salen a vacaciones con sus primas y el último centavo que se les debe”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15