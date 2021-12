La rajada de Camargo: 'es un buen jugador, le gusta mucho la parranda'

Luego de varios meses de ausencia, el ex-senador Gabriel Camargo convocó rueda de prensa para aclarar varios temas del Deportes Tolima con miras a lo que será el próximo año, uno de los temas que dejó claro fue de los jugadores que no continuarán en el equipo pijao y que ya tendrían todo arreglado con otros clubes.



Uno de esos jugadores es Omar Albornoz, quien termina contrato con el equipo de Ibagué el 31 de diciembre “Omar Albornoz se va, a Junior me dicen. No llegamos a un arreglo, y aunque es un buen jugador, le gusta mucho la parranda. Y anda muy incapacitado". Agregó el dirigente al momento de referirse al futbolista.



Otro de los temas que manifestó el presidente del Deportes Tolima, son las contrataciones que se han realizado para el próximo año: Alexander Domínguez (arquero), Fabián Mosquera (volante) y José Moya (defensa). Además añadió que tenía un jugador confirmado de palabra pero se le cayó en último momento:



“Dayron Mosquera estaba arreglado y firmado, pero el señor se mamó y se dejó convencer de Santa Fe". Señaló Gabriel Camargo.



De igual manera aclaró los rumores de una posible salida de Daniel Cataño e informó la lesión de Juan Pablo Nieto, quien se perderá las finales.



“Daniel Cataño es intransferible, está contento. Hoy estoy complementándolo con el otro 10, porque lamentablemente no va a estar durante los próximos cuatro o cinco meses Juan Pablo Nieto. Tiene una lesión grave”.



Por último mandó un mensaje a la hinchada con miras a la posible final que van a disputar.

"Le pido comprensión a la afición por los precios. Gran parte de la taquilla es para los jugadores. Quedar campeones tiene un costo y tenemos que estimularlos a base de premios".



De esta manera culminó la rueda de prensa del dirigente del equipo de Ibagué, dejando claro los rumores que han salido hasta la actualidad.