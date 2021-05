Emilio Gutiérrez habló de retos y prioridades con Atlético Nacional

Este martes, fue presentado a los medios de comunicación a Emilio Gutiérrez como nuevo presidente de Atlético Nacional, el ex directivo del City Group confía en que pueda retomar la senda ganadora del equipo, sin descuidar la sostenibilidad financiera. “He sentido un gran apoyo y el respaldo de la institución, confiemos en que viene una gran época para el club, en que construyamos sobre las bases sólidas que ya existen. Esperen de mí una persona comprometida y que podamos potenciarlo al máximo”, remarcó.

Durante los 40 minutos de contacto virtual desde la Sede deportiva de Guarne, Juan David Pérez, aprovechó para darle la bienvenida al señor Gutiérrez, quien comenzó su gestión desde el pasado lunes 17 de mayo. "Es el momento de decir hasta luego, el momento de decir gracias y darle la bienvenida al nuevo presidente Emilio Gutiérrez", destacó el señor Pérez.



Como principal reto para el señor Gutiérrez, explicó que “enfocaremos nuestros recursos para potenciar deportivamente al club. Financieramente, recibimos al equipo con buenas bases y tenemos retos claros para potenciarlo. Un club se basa en resultados deportivos y debemos lograrlos de la mano con la sostenibilidad financiera. Mi intención es darle un máximo potencial al trabajo que se hace día a día al equipo, solo me queda trabajando de cerca a las personas que están enfocadas en esas funciones; técnicos, directivos y jugadores, todos deben estar preparados para dar el máximo en los partidos”.



Además, “el gran reto es encontrar el equilibrio financiero y deportivo para lograr una sostenibilidad. Mi preparación en los últimos años, ha sido ese conocimiento que quiero traer al club, construyendo lazos muy cercanos con las personas que trabajan de cerca en cada una de sus funciones. El éxito no está asegurado, pero desde las variables que podemos controlar, que estén con el mayor rigor posible”.



En cuanto a los rumores en donde el City Group llegaría a Nacional como accionista o comprador y si su cargo significaba un paso, como el que tuvo en el Girona, el presidente aclaró que “a nivel institucional no hay ninguna alianza con el City Group, a nivel personal, tuve un vínculo de siete años. Fue una etapa que cerré y solo queda el cariño y agradecimiento con ellos. Pero no hay ningún tipo de alianza y cualquier información es especulativa. Es un momento para mí de entender dónde estamos parados, buscar un buen empalme y poco a poco incorporar buenas prácticas. Como en cualquier trabajo, el éxito pasa por responder en el día a día, estoy en una fase de identificación para potenciar y no hay un camino diferente”.



Sobre la confianza en el cuerpo técnico, el directivo señaló que “el profesor (Alexandre) Guimarães tiene todo mi apoyo, tenemos un partido muy importante en dos días y vamos por un buen camino, tenemos que potenciarlo para conseguir los objetivos deportivos a corto plazo. Como en cualquier club de fútbol grande, hay un entorno que nos debe servir para aportar, para sumar, mi misión es canalizar esas buenas energías para potenciar el club”.



En lo personal, Gutiérrez habló un poco de su amor por el conjunto verdolaga. “Soy un aficionado al fútbol, un hincha de Nacional toda la vida, buscando y trabajando por mis sueños, este para mí es uno de los más grandes que estoy cumpliendo. Para mí es un objetivo, algo que me conecta desde mi niñez. La vida me trajo y era algo que no quería postergar, espero vivirlo a plenitud, me siento capacitado, con la experiencia necesaria para llevar a cabo este proyecto con las necesidades y las responsabilidades que significan”.



“Mi primer gran recuerdo de Nacional fue en 1989 con la Copa Libertadores cuando tenía seis años. Luego, en mi parte profesional fui yéndome por el camino deportivo y en estos momentos se cruzó con lo institucional. La base de todo es fútbol, lo que pase en la cancha y a partir de ahí, la



interactividad con los demás departamentos que puedan aportar para llevar a cabo un proceso ganador”, agregó.



Retomando su experiencia en el viejo continente, Emilio comentó que “Europa es un ejemplo a donde llegar, no solo en lo deportivo, sino en lo institucional. Pero hay que tener en cuenta en lo local. Hay que buscar una buena mezcla entre lo que conocí en Europa con lo que vengo a encontrar acá. Quiero que sea un equipo ganador en el contexto colombiano y suramericano, el fin no es más sino construir éxito y ese es el camino que vengo a recorrer. Siempre hay oportunidades para mejorar, pero al equipo lo veo en una buena tendencia, finalizaron primeros en la fase de todos contra todos, tuvieron el impase en fases finales. Hay jugadores que vienen creciendo el nivel, otros que están en gran nivel, pero la tendencia es positiva y eso es importante para encontrar la excelencia”.



En cuanto a lo que pretende lograr con Nacional, desde su conocimiento deportivo, Emilio resaltó que “Hay que tener complemento entre jugadores experimentados, jugadores de la cantera y jugadores que vengan a aportar. No concibo un proyecto exitoso con 11 jugadores de la cantera, es importante rodearnos de jugadores exitosos, experimentados que nos ayuden a conseguir los éxitos deportivos. Para trabajar hay que construir un proceso sólido, y con ello se debe tener en cuenta el rigor, el orden, la institucionalidad, la administración y que podamos liderar ese camino para que estas piezas que conforma el ecosistema de Nacional logre ser exitoso. En Colombia tenemos una cantera ganadora, eso se ha demostrado en los últimos años. Desde nuestra parcela, ojalá sigan creciendo estos procesos”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8