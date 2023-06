¿Guimaraes sigue en América? Presidente fue contundente con decisión

América de Cali quedó sin posibilidades de lograr la gran final de Liga BetPlay 2023-I luego de perder contra Millonarios en El Campín y pese a que faltan dos partidos para que termine su participación, matemáticamente ya no tienen la posibilidad de cazar ese primer lugar del cuadrangular A.

Desde el inicio de cuadrangulares la continuidad de Alexandre Guimaraes es una total incógnita debido a que el entrenador termina contrato en junio y lo que se venía filtrando es que directivas del América estarían buscando un nuevo estratega tras una posible salida del timonel.



Sin embargo, a esas informaciones sobre la no continuidad de Guimaraes, el presidente de América, Mauricio Romero, dialogó con RCN Radio y despejó dudas sobre el entrenador, respondiendo que de momento sigue y no se han tomado decisiones.



“Sobre el tema de Guimaraes he sido muy claro, desde mi concepto personal se vendió una idea errónea para desestabilizar al equipo. En ninguna entrevista dijimos que el profe no iba a seguir", dijo Mauricio Romero a dicho medio de comunicación radial.



​Por ahora, la continuidad de Guimaraes sigue firme, pero habrá que esperar a que termine la fase final de cuadrangulares para que directivos y entrenador hagan un análisis de la temporada para luego dar un dictamen final sobre el futuro del técnico.



Por lo pronto, América sigue preparándose para su próximo partido de cuadrangular B que será contra Independiente Medellín en el Atanasio Girardot el próximo lunes 12 de junio.