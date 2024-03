Repetto y su prioridad: 'hoy es retomar la confianza de los jugadores'

Pablo Repetto fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Atlético Nacional, un hombre en una difícil misión de recuperar al equipo en horas muy bajas.

"Es un orgullo estar en esta institución, con dos Copas Libertadores, uno de los grandes de América, equipo copero, grande de Colombia y América. El club nos brinda todo para llegar al alto rendimiento, comenzamos este camino un poco inesperado", dijo a su llegada.



Adiós de Dorlan



Ayer se presentó Dorlan a comunicarnos sus motivos, preguntamos si era por nuestra llegada, nos dijo que ya lo venía pensando, quisimos intentar convencerlo pero cuando se decide con tanto tiempo y se reflexiona tan profundamente, es difícil. Acá termina su carrera o su tiempo en Atlético Nacional, un histórico, un jugador ganador. Más que eso no puedo decir.

​

El contacto



​Conozco al club de la final en 2016 y me llevé una gran impresión de la hinchada, recuerdo ver ese estadio alentando y fue la carta de presentación. Por 2020 tuvimos un contacto pero tenía contrato en otro equipo, pero hora coincidimos, me desvinculé de Santos Laguna, me llamaron y me sedujo lo que sabía, lo que significa Colombia y ni hablar del proyecto deportivo que fue en lo que hicimos hincapié, un contrato de dos años para buscar en la continuidad un equipo competitivo a nivel nacional e internacional. El momento no es el ideal, la mayoría de veces cuando se rompe un proceso de un entrenador es porque no se dan los resultado, muy pocas veces es con el equipo de primero. Lo afrontamos con total confianza y compromiso en este camino que vamos a transitar con el equipo.



El objetivo​



Todos los equipos son distintos. la historia grande de Atlético Nacional va de la mano de procesos, no te garantiza el resultado pero te da más posibilidades. La gente debe ser paciente. Esperamos llevar un proceso que ojalá sea exitoso, tenemos todas las posibilidades para lograrlo.

​

A levantar al equipo



​En los momentos de crisis cuando todo es difícil hay que estar juntos, dar confianza a los jugadores, que la gente esté cerca, ese cántico de la gente de que estén en las malas mucho más. Eso esperamos, acercamiento con jugadores y todos en la institución. Hay momentos de un rol de motivación, otros con un rol más estratégico, pero hoy lo principal es retomar la confianza de los jugadores, trataremos de darles eso, no de un día para otro pero sí trabajando, pensando en eso.

​

​Uno entiende al hincha, el equipo no gana y el hincha es pasional, más cuando estás acostumbrado a ganar. Es fundamental que el equipo contagie a la gente, lo que podemos decir es que no prometemos resultados pero sí que, de mi mano y el cuerpo técnico, nos vamos a entregar por el club. Si eso se refleja en el campo acercará a la gente, es la única forma, no son palabras sino hechos.



La plantilla



​Está claro que no armamos el plantel, pero como les pasa a los técnicos que toman el equipo en el camino debe adaptarse y llevar las características de los jugadores a su estilo de juego. Hoy trataremos de potenciar al máximo a los jugadores, no podemos decir hoy para qué estamos, pero daremos todos el máximo. Por eso hablo de un proyecto a dos años porque habrá correcciones, eso incluye incorporar o no en los periodos de pases que vengan, pero hoy más que decir eso es tratar de lograr un resultado positivo el domingo. Conformar la plantilla es algo consensuado, si un directivo quiere un jugador que no quiere un DT será pérdida económica y deportiva, así trabajé en todos los equipos, es la forma.

​

El nuevo estilo



Me gustan equipos con transiciones rápidas de defensa a ataque, jugadores por banda con velocidad, laterales que vayan al ataque, esa es la idea primaria. Después me adapto. Si tengo un delantero más de área haré un juego más hacia él, si tengo uno con diagonales es buscarle espacio. Las características de los jugadores te hacen cambiar. Quiero un equipo agresivo, que presione, que juegue como todo equipo grande en campo rival. El futuro nos irá acercando a lo que más nos gusta.

​

El proyecto



Hablamos de las formativas del club, tenemos un día de trabajo, estamos analizando para tratar de conformar un plantel que no escape a esa esencia del club. Todos los equipos necesitan la venta de jugadores, lo tenemos claro, nos pasó en Nacional de Uruguay que se parece a estas obligaciones de Atlético Nacional, en Liga de Quito, sabemos que debe haber mixtura de experimentados y jugadores del club. Los que sean parte del club tendrán oportunidad.



El método

​

​Recuerdo enfrentar a Nacional en esa final, que tenía un juego directo, con Macnelly que era el creador y eran dos equipos con estilos parecidos con Independiente del Valle. La exigencia del resultado está, es claro, se necesita tiempo para plasmar eso, no es de un día para otro pero iremos luego partido a partido. Hoy el objetivo de la Libertadores es de los de Brasil y Argentina y para los demás es un sueño, está lejos.



Esteremos en contacto con Maturana, después los que tomamos las decisiones somos nosotros por el bien del club. No es el primer equipo grande que dirijo, Nacional de Uruguay, Olimpia de Paraguay y Liga de Quito me dan una experiencia que me ayuda a sentirme preparado para estos objetivos, para agradecer la confianza que han tenido en nosotros.



Los refuerzos



No hablamos de refuerzos hoy, estamos enfocados en el partido del domingo, la baja de Dorlan, que nos sorprendió pero lo respetamos, y de Palacios, que son bajas en una posición determinada. Ahora hay que buscar las soluciones y potenciar el equipo, después se hablará de refuerzos, muchas veces tienes un plan A que no se da y vas al B y sí... A todos les pasa. Hoy vamos a buscar las soluciones dentro del equipo, las características de los jugadores se darán también para determinados partidos, Salazar por ejemplo jugó el otro día de extremo.