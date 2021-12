Posiciones en las que Osorio busca refuerzos para el América 2022

América de Cali confirmó la salida de tres de los jugadores que estuvieron en la presente campaña, pero con la sanción que recibió por el caso de Rafael Carrascal solo podrá incorporar nuevos futbolistas en este primer semestre del año.



Aunque el plantel no pudo disputar el título de la Liga II-2021 y la resistencia del aficionado para la continuidad de Juan Carlos Osorio se mantiene, el entrenador risaraldense cree que con más tiempo su proyecto deportivo va a dar frutos y junto a los directivos está analizando la forma de reforzar el plantel para la Liga y la Copa Suramericana 2022.

El golpe de opinión que quiere dar Osorio es vincular a Edwin Cardona, con la ayuda de un grupo empresarial que pueda cumplir con el alto salario del volante antioqueño que acaba de salir de Boca Junior.



Aunque un comienzo la posibilidad de su llegada era mirada como remota, en los últimos dos días parece haber tomado otro rumbo y es el jugador que quiere el entrenador para darle consistencia al mediocampo, habida cuenta que no ha podido tener un creativo por las constantes lesiones de Daniel Hernández.



De la misma forma, con la incapacidad de 12 a 14 semanas que tendrá el lateral derecho Cristian Arrieta por una rotura de menisco y ligamento colateral de su rodilla derecha, realizada la semana pasada, esa es una de las posiciones que deberá cubrirse. Daniel Quiñones regresa del Pasto, pero tampoco hay seguridad de que se quede.



Para la labor de contención también hay un cupo, ante el diagnóstico de 4 a 6 semanas que deberá guardar Luis Alejandro Paz tras una limpieza articular del tobillo derecho. Se menciona como opción la llegada de Brayan Rovira desde Nacional.



Héctor Quiñones, Jeison Lucumí y Joao Rodríguez fueron los primeros anuncios de salida, pero hay otros como Kevin Andrade, Larry Angulo y Mauricio Gómez que no tienen garantizada su permanencia.



Un extremo es otra necesidad del cuadro escarlata para suplir a los que se fueron y en el ataque es innegable que de la misma manera se requiere un jugador que tenga mayor jerarquía para acompañar a Adrián Ramos, ya que los que están en el momento no tuvieron la efectividad esperada.



El tolimense Dayro Moreno volvió a sonar otra vez, luego de militar en el balompié boliviano, aunque sus pretensiones económicas no de dejan de ser altas.



Lo cierto es que esta semana o más tardar el 3 de enero se conocerá quiénes más salen y quienes llegan para intentar el segundo tiempo de Juan Carlos Osorio.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces