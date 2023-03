Uno ríe otro llora: posiciones en Liga tras goleada de Santa Fe a Cali

Este miércoles en el inusual horario de las 10:15 am, Santa Fe recibió a Deportivo Cali en juego pendiente de la fecha 2. Cabe recordar que el partido no pudo disputarse en la noche del martes por cuenta de las condiciones climáticas y el estado de la cancha en El Campín.



Los de Harold Rivera derrotaron 3-0 al equipo de Jorge Luis Pinto y lo condenaron al último lugar de la tabla de posiciones, con doblete de Rodallega y gol de Neyder Moreno.



Con este resultado, Santa Fe saltó de la undécima posición hasta la quinta casilla, sacando de los ocho al Alianza Petrolera y relegando a Millonarios al octavo lugar. Deportivo Cali no pudo salir del fondo de la tabla en la que aparece con 7 puntos en nueve jornadas. Mal momento para llegar al clásico.

Tabla de posiciones actualizada en Liga Betplay I-2023



1. Boyacá Chicó - 16 pts (7 PJ)

2. América de Cali - 16 pts (8 PJ)

3. Atlético Nacional - 16 pts (9 PJ)

4. Águilas Doradas - 16 pts (9 PJ)

5. Santa Fe - 10 pts (9 PJ)

6. Envigado - 13 pts (9 PJ)

7. Deportivo Pasto - 13 pts (8 PJ)

8. Millonarios - 11 pts (6 PJ)

9. Alianza Petrolera - 11 pts (8 PJ)

10. Ind. Medellín - 11 pts (9 PJ)

11. Bucaramanga - 11 pts (9 PJ)

12. Deportes Tolima - 10 pts (8 PJ)

13. Atlético Huila - 10 pts (9 PJ)

14. Deportivo Pereira - 10 pts (8 PJ)

15. Jaguares - 9 pts (9 PJ)

16. Once Caldas - 8 pts (8 PJ)

17. Unión Magdalena - 8 pts (8 PJ)

18. La Equidad - 7 pts (8 PJ)

19. Atlético Junior - 7 pts (8 PJ)

20. Deportivo Cali - 7 pts (9 PJ)