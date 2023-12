Manos a la obra: dos posibles refuerzos para Millonarios en 2024

No hay tiempo que perder. Queda un partido de Liga Betplay II 2023, este miércoles contra Atlético Nacional (6:00 p.m.). Será el único momento para hacerle el duelo a la eliminación, consumada por la derrota de este domingo 1-0 contra América de Cali.

El azul intentaba defender la corona que ganó en junio pero ahora ya solo queda ver al Independiente Medellín peleando el título.



Ahora, pasando la página, es momento de evaluar la nómina que está terminando la temporada y definir las prioridades, tarea que el técnico Alberto Gamero ya ha adelantado.

¿Qué espera? Con mucha urgencia requiere un delantero centro, un extremo y un lateral izquierdo. En realidad no sobraría trabajar en un lateral derecho o alternativas para los centrales, pero esa es otra discusión.

La búsqueda habría empezado justamente con un viejo conocido de Gamero: Danovis Banguero. Al DT le funciona como lateral y central y no es la primera vez que iría por él. ¿Pero? Tiene contrato con Águilas Doradas y acaba de renovarlo, con lo cual deberá negociar el traspaso y pagar una importante cantidad.

🚨 Danovis Banguero es un viejo gusto de Alberto Gamero. Ya en otros periodos de transferencia ha intentado llevarlo. En cualquier caso, tendría que negociar su transferencia con Águilas Doradas (contrato vigente). Info junto a @PSierraR pic.twitter.com/cJ3olRJkVR — Julián Capera (@JulianCaperaB) December 4, 2023

No sería, en todo caso, el único refuerzo. Sabiendo que Fernando Uribe no continuaría, es una realidad que se requiere un atacante y una opción que podría manejarse es un jugador ya adaptado a la altura: Pablo Sabbagh.



El atacante, de 26 años, puede ser el referente de área que se busca para completar el trabajo de los extremos y los tres creativos. Según el periodista Mariano Olsen ya hay contactos pero Millonarios no sería la única opción del jugador: "Millonarios vuelve a mostrar interés por PABLO SABBAG como en julio/2022. Los contactos entre ambas partes ya existen. El delantero está atento a otra opción: volver a Alianza Lima si es que

Equidad acepta la renovación de su préstamo por otro año".

ANTICIPO

@MillosFCoficial vuelve a mostrar interés por PABLO SABBAG como en julio/2022.

Los contactos entre ambas partes ya existen.

El delantero está atento a otra opción: volver a Alianza Lima si es que @Equidadfutbol acepta la renovación de su préstamo por otro año. pic.twitter.com/8uK5PHoUnu — Mariano Olsen (@olsendeportes) December 4, 2023

El técnico Gamero reconoció este domingo que ya hay contactos adelantados así que ahora solo se esperan las confirmaciones.