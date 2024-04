¿Quedará solo en el reclamo? Medellín amenazó pero tendría que jugar

Independiente Medellín dejó clara su molestia, amenazó incluso con no presentarse a su siguiente partido y mostró los dientes en medio de una emocionante definición de los clasificados a los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2024.

El rojo está en el puesto 11 con 22 puntos y depende de granar los tres partidos que le quedan y esperar un tropiezo de los que están arriba en la tabla para avanzar, aunque tiene un problema que es la diferencia de gol de '11, la peor de todos los aspirantes a avanzar.



Y en medio de esa presión, el club protagonizó un inesperado reclamo: tal como informó el periodista Javier Hernández Bonnet, considera no presentarse al partido contra Patriotas en Tunja, el próximo jueves, en rechazo a la designación de Nicolás Gallo como juez central.



Sin embargo, la factura de una decisión tan polémica podría ser letal, pues está especificado en el reglamento de la competencia que se castigará severamente una decisión unilateral que afecte así el transcurso de la competencia.



Lo primero es que no presentarse no califica como razón de fuerza mayor: "Se considerará que no hay fuerza mayor si la suspensión obedece al retiro de la cancha de uno de los equipos sin autorización de la DIMAYOR, o a la conducta de los espectadores o a la falta de garantías para la organización del evento deportivo, establecidas en las disposiciones reglamentarias. En caso de no hacerlo se expondría a una fuerte sanción por parte de la Comisión Disciplinaria del Fútbol Profesional Colombiano", dice el reglamento.



Posible castigo por W



Si el DIM insiste en su decisión y en todo caso no se presenta, el castigo deportivo pasaría por la derrota 3-0 que condenaría de manera definitiva la intención de clasificarse a los cuadrangulares. Pero no sería la única sanción pues también se contempla una multa superior a los 20 millones de pesos.



Así las cosas, de mantener su protesta el único afectado sería el 'poderoso', pues resulta claro que la comisión arbitral no modificará la designación de Gallo, a quien acompañarán Helbert Calvo y Jair Pozos como jueces de línea. El VAR estará a cargo de María Daza.