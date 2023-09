¿Tiene que ver Leonel Álvarez en pleito de Nacional por Marlos Moreno?

Leonel Álvarez y Atlético Nacional es uno de esos romances que todos esperan que sea un final feliz pero siempre se queda en veremos... El hombre que le dio el primer título de Copa Libertadores al club con su inolvidable penalti en El Campín parece un nombre prohibido en la institución siempre que se piensa en un nuevo entrenador.

Y no es que le falten méritos pues fue campeón en Colombia con Independiente Medellín (2 veces) y Deportivo Cali y en Paraguay con Cerro Porteño. Lo cierto es que, aunque muchos hinchas lo convierten en tendencia en las redes sociales, el teléfono, siempre libre, nunca recibe la llamada esperada.



Uno de los argumentos que ha hecho carrera en los últimos años tiene que ver con una supuesta demanda que el entrenador habría adelantado contra el club por la transferencia de Marlos Moreno, un mito que no tiene ninguna base en la realidad.



“Yo no demandé absolutamente a nadie, yo no puse plata para el TAS, tampoco porque yo no participé absolutamente en nada de esto, aparece la escuela como único ítem que de pronto creería un directivo que yo demandé. Me gustaría tener una reunión y conversar con algún directivo de Nacional porque yo con estos temas no tengo absolutamente nada”, dijo el propio Álvarez en entrevista con ESPN.



Y tiene razón. Pero no solo porque él lo diga sino porque el verdadero demandante lo dejó muy claro cuando habló del tema en marzo de 2021, fecha en la cual el TAS le ordenó a Nacional pagarle cerca de 2.000 millones de pesos a la escuela donde se formó Marlos, que curiosamente se llama 'Leonel Álvarez'.



“(Leonel) no tiene nada qué ver con la Escuela Leonel Álvarez… Las escuela lleva el nombre de Leonel Álvarez porque cuando trabajé con las selecciones Colombia, Leonel y yo hicimos muy buena amistad. Y cuando decidí retirarme de ser utilero de las selecciones, decidí montar una escuelita de fútbol y él me dijo que me prestaba el nombre, para que pudiera trabajar y, en ese momento, vivir y sostenerme con lo que ganara con el pago de las mensualidades”, contó en su momento Eladio Tamayo, representante legal del club y ex utilero de la Selección Colombia, en charla con el Vbar de Caracol.



El demandante real contó que hizo un acuerdo con los entonces directivos del club verdolaga, Norberto Peluffo (director deportivo), Víctor Marulanda (gerente) y Juan Carlos de la Cuesta (presidente) y que ellos, en el momento del traspaso del jugador al Manchester City, quedaron debiendo una parte de lo que le correspondía a la Escuela, que era el 30 por ciento del total del traspaso, y solo pagaron un 20 por ciento. Ese porcentaje restante es la base de la famosa demanda ante el TAS.



Y en toda esa historia, efectivamente nunca participó ni se benefició Leonel Álvarez de ninguna manera, por lo cual no hay un antecedente legal que le impida ser entrenador de Atlético Nacional. Si no interesa el nombre en la actual directiva, esa es otra discusión. Lo claro es que el DT, evidentemente dice la verdad.