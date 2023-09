Pregunta del millón: ¿por qué en Colombia no publican audios del VAR?

Es la pregunta eterna: ¿por qué si en los Mundiales de fútbol y en los principales torneos de Europa y de Conmebol se conocen los audios de los árbitros en el VAR, en Colombia el tema parece un tabú?

La buen noticia es que se le preguntó al directamente implicado, al responsable del manejo del arbitraje en el país, el ex juez Ímer Machado.



Esta fue su explicación, en charla con Primer toque de Win Sports: “Es una pregunta permanente y sé que todos están inquietos con el tema. Nosotros también. Trabajamos con los árbitros, lo socializamos y trabajamos con ellos con nuestros propios audios para que ellos escuchen. A raíz de la circular de la Federación Colombiana de Fútbol, como miembro de CONMEBOL y de FIFA, hace parte de ella, nosotros estamos acogidos a esta circular. Y mientras ella esté, evidentemente nosotros no podemos hacer públicos los audios”, dijo.

Para Machado parece suficiente con que los árbitros se escuchen entre ellos: “Sé que todo el mundo quiere saber la forma en que los árbitros deciden, pero nosotros como la Comisión Arbitral, permanentemente nos reunimos, escuchamos los audios de las jugadas puntuales, la Comisión escucha en base a qué consideración se tomaron las decisiones”, dijo.



No siempre responder es decir algo y puede ser este un buen ejemplo: Machado habló pero no dio ningún detalle sobre una circular que permite conocer audios en Copa Libertadores y Sudamericano pero no en el FPC. Curioso...



Lo que sí dejó fue un mensaje para los afectados por las decisiones: “Es algo importante que nos tiene que servir a todos: cuando un árbitro es invitado a una revisión, es importante que jugadores y cuerpo técnico logren entender que es un momento crucial para la toma de una decisión y que generarle presión mediante protesta, hace que el árbitro pierda la atención. Siempre que eso pase, lo lleva generalmente a tomar una mala decisión. Hace parte de la cultura que debemos tener en el FPC. La herramienta tecnológica está y todos debemos compenetrarnos con ella, ayudarle al árbitro. Que pueda ir tranquilo a la revisión, pueda observar y con base a ellos pueda tomar una decisión correcta”.