Pompilio Páez desnudó su corazón y apostó por campeón en Liga 2022-II

Luis Pompilio Páez está que no se cambia por nadie, teniendo finalista de la Liga Betplay II-2022. Deportivo Pereira, el equipo de su tierra, en el que se estrenó como futbolista y en el que también se retiró, y al que volvió como asistente de Óscar Héctor Quintabani, peleará desde este domingo por el título frente al DIM.



El ex ayudante de Juan Carlos Osorio en Atlético Nacional, visitó el entrenamiento matecaña para animar al grupo. Se dejó ver "muy ilusionado" con la posibilidad de conquistar la estrella de fin de año.



Sin embargo, Pompilio no fue el único que visitó el club en la previa a la final. Alexis Márquez, quien lo dirigió hasta mayo de 2022, antes del arribo de Alejandro Restrepo, también compartió algunos momentos. Su sentimiento es uno solo.

"Esta mañana he vivido un momento muy especial. Muchas gracias profesor Alejandro Restrepo y cuerpo técnico por permitirme dirigirme a sus jugadores, para reconocer a este grupo la historia que han marcado, muy ilusionado y confiados ver este equipo CAMPEÓN", escribió Páez.



Asimismo, Márquez dijo: "Que alegría verlos de nuevo muchachos. Ver esas sonrisas en sus caras y pensando solo en lograr el objetivo. Agradezco al profe Alejandro y el cuerpo técnico por la invitación y poder estar con mi hijo, darles un saludo, un abrazo y dejar mis mejores deseos para lo que falta. CAMPEONES".