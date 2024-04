¿Era penal? Polémica en Jaguares vs Cali por decisión de árbitro y VAR

Jaguares y Deportivo Cali se enfrentaron en la fecha 17 de Liga BetPlay 2024-I y en el estadio Jaraguay ambos necesitaban ganar para no caer en zona directa de descenso, así que tenían que sumar tres puntos de manera obligatoria.

Sin embargo, las polémicas no fueron lejanas al juego y hubo una acción que no fue sancionada en el minuto 10 cuando el partido iba sin goles, siendo para Jaguares quienes tuvieron la oportunidad de tener un penalti, pero el árbitro Diego Ruiz y la VAR María Daza decidieron que no fue falta de un defensor del Cali José Caldera sobre Wilson Morelo.



Sin embargo, la acción fue analizada por el 'VAR Central' y determinó que tranquilamente pudo haber sido sancionado el penalti para Jaguares, pues hay carga ilícita de Caldera a Morelo, tras desplazarlo con el brazo, así que cree que la decisión no fue acertada por los jueces.