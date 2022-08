En Atlético Nacional no olvidan: las polémicas de su nuevo presidente

Este viernes volvió a estremecerse la información sobre Atlético Nacional, que desde que salió campeón de la Liga BetPlay I-2022, ha tenido inconvenientes y polémicas por la salida de Giovanni Moreno y los movimientos que se han presentado en su parte dirigencial y administrativa.



Así, el mundo verdolaga vivió el cambió de presidencia: se fue Emilio Gutiérrez y fue nombrado Mauricio Navarro de Bedout, quien asumirá desde el 1 de septiembre como principal cabeza del club antioqueño.



Nacional explicó que Navarro de Bedout “ha estado vinculado como dirigente deportivo desde 2009. Ha participado en procesos clave en la institución como las canteras de fútbol formativo (…) Desde 2016 hace parte de la Junta Directiva de Nacional como miembro principal”.



Sin embargo, la afición de Atlético Nacional recordó una polémica que tiene el dirigente, pues fue él quien se encargó de sacar a uno de los últimos grandes ídolos del club, en palabras del mismo exfutbolista afectado.



Macnelly Torres se fue de Nacional en 2018, y contó que fue Navarro de Bedout el que le dijo que buscara un equipo que diera dinero para facilitar así su salida en préstamos. Las declaraciones del barranquillero causaron gran polémica y marcaron el nombre de Mauricio Navarro en la memoria de la dolida hinchada verdolaga.



"Yo me presento al club para la pretemporada, voy a Estados Unidos y después de la Florida Cup viene Mauricio Navarro de la dirigencia a decirme que buscara un equipo que diera un dinero para salir en préstamo: Macnelly Torres. — Blog Verdolaga (@BlogVerdolaga) February 1, 2018

Otro problema con el que llega Mauricio Navarro a la presidencia, fue su posible acto de enfrentamiento con el técnico de Junior Juan Cruz Real, en el partido en que Nacional quedó eliminado a manos del equipo barranquillero en el estadio Atanasio Girardot.



En la resolución 053 del Comité Disciplinario de la Dimayor, quedó en manifiesto que el dirigente entró en indagación por el hecho, y se está haciendo la respectiva investigación. De ser castigado, la sanción podría acarrear una multa de hasta 100 millones de pesos.



Finalmente, el nombre de Mauricio Navarro es vinculado a un reprochable hecho que sacó a la luz Giovanni Moreno antes de que no le renovaran su contrato, haciendo referencia al trato que han tenido con Hernán Darío Herrera, director técnico del equipo profesional.



El mismo ‘Arriero’ Herrera explicó: “Cuando Gio dice que me mandaron a caminar a la plaza Botero es porque hice un reclamo a una persona de Nacional. Me dijo que, si no le gustaba así, por la plaza de Botero hay mucha gente caminando. No sabía que esa persona es ahora el campeón con Nacional ahora, entonces, sigamos caminando por la plaza de Botero. Fue un dolor muy grande cuando escuché esa frase, pero bueno, son cosas que le pasan a uno, a seguir adelante”.



En el entorno de Nacional y en las redes sociales, se especula que fue precisamente el dirigente Navarro de Bedout, quien fue el que trató de esa manera al técnico Herrera, versión que no se ha confirmado y que hace parte del voz a voz en la capital antioqueña.