¿Fue culpa del árbitro? La jugada que protesta Nacional contra Cali

¡Imposible escapar a la polémica! La victoria 1-2 del Deportivo Cali en casa de Atlético Nacional es y seguirá siendo noticia por unos buenos días. Y claro, pasará mucho por lo que pudo ser y no fue para el gran favorito al título de la Liga Betplay II 2021.

Entre las discusiones por el mal nivel, la poca eficacia, la insuficiente reacción del equipo verdolaga, muchos dejaron escapar una acción que se protestó en la cancha pero no llegó a convencer al árbitro Alexander Ospina.



Los protagonistas fueron Jhon Vázquez, del Cali, y Sebastián Gómez, de Nacional. Ambos van a disputar una pelota y el primero ve cómo le rebota en el brazo, que lleva abierto en el momento de la jugada. El juez interpretó que el movimiento era natural y que además el jugador toca primero la pelota y no sancionó al acción, que ocurrió en plena área azucarera. Ni siquiera el VAR se ocupó de la revisión.



Las repeticiones sucesivas, sin embargo, dan la sensación de que la posición del brazo puede ser susceptible de castigo.



"Para mí es penalti. La única función de ese brazo allí es para acomodar la pelota, no la considero posición natural... Con el reglamento anterior esta jugada hubiese sido muy fácil de sacar adelante,. En aquel entonces si un futbolista jugaba primeramente la pelota y esta pegaba en su brazo accidentalmente, no se sancionaba y ya. Ahora todo pasa por analizar movimientos y posiciones del brazo", analizó la cuenta ElVARCentral, experta en polémicas arbitrales.

Sin embargo, hay que decir que Nacional protestó intensamente el penalti a Juan Camilo Angulo que el juez Ospina sancionó con total seguridad, sin acudir ni siquiera al VAR. Y en esa jugada acertó.



Al final, es difícil asegurar que el equipo antioqueño se despide de la Liga Betplay II se despide por fallas arbitrales. En realidad todo pasa por el juego. Pero las polémicas hacen parte activa del mismo.