¿Quién paga error de llevar a Quintero lesionado a Selección? Debate

Juan Fernando Quintero no estuvo en el partido de Junior -el club que paga su salario- contra Santa Fe (2-2) porque prefirió usar el tiempo en recuperarse de una molestia física para ir a la Selección Colombia. Y se fue Corea. Pero no jugó ni un minuto en la gira asiática porque ese problema se convirtió en algo más serio (se dice que sería "una fractura de la tibia por estrés"), con lo cual volverá solo con el cansancio de más de 50 horas de viaje y no estará disponible por un tiempo aún indeterminado en el club barranquillero. Una auténtica cadena de errores.

El tema deja mal parados a todos los involucrados: al jugador y su decisión, para algunos caprichosa, de ir a la concentración nacional sabiendo que no estaba bien; a Hernán 'Bolillo' Gómez, quien le recomendó al jugador privilegiar la Selección en vez de defender el interés del equipo tiburón; al técnico de la selección nacional, Néstor Lorenzo, por el viaje innecesario a pesar de tener información privilegiada; a la propia FCF por la confusión propia de la falta de comunicación.

En la polémica todos aportan un granito de arena pero, con cabeza fría, vale la pena hacer las preguntas incómodas que los analistas invitados por FUTBOLRED no esquivaron. En nuestro Debate todas las preguntas tienen respuestas:

Preguntas:

1. Cuál es la responsabilidad de cada protagonista en este escándalo:

-Juan Fernando Quintero

-Lorenzo y la Selección Colombia

-Bolillo Gómez y el Junior



2. ¿Qué mensaje deja a otros jugadores que no fueron convocados, incluso estando sanos, el llamado de un jugador con problemas físicos?

3. ¿Quién ganó y quién perdió con esta polémica?



Respuestas:



Nicolás Samper

Periodista y analista en RCN Radio, ESPN y Futbolred

​1. Quintero tiene altísima responsabilidad en lo sucedido porque nadie más que el jugador sabe si está bien o no para la competencia. Puede que de buena fe haya querido tomar ese riesgo pero al final, por no ser prudente terminó afectándose él, afectando al junior y por supuesto a la selección. Lorenzo y el cuerpo técnico tal vez se fiaron del diagnóstico del junior y de la palabra del jugador, sin embargo, si un jugador está medianamente tocado físicamente ¿valía la pena llamarlo para un par de amistosos? ¿Lorenzo y su grupo no conocía desde mucho tiempo atrás a Quintero como para poder excusarlo esta vez? Lo del Junior llama la atención porque sí que han sido meticulosos con las revisiones médicas de sus futbolistas antes de ficharlos. Está bien fiarse en el diagnóstico que promulgaron, pero había que hablar con el futbolista. ¿Cómo iba el dolor, que eso no sale en los exámenes? Quintero en algún momento dijo que pensaba quedarse en Barranquilla para recuperarse del todo, de acuerdo a una declaración de su DT, pero al final recibió el permiso de ir y recuperarse allá en Asia. ¿Se confió mucho en el futbolista para tomar esa decisión? Se siente que hubo alguna laxitud con el 10 teniendo en cuenta su estatus en la nómina y una lección aprendida por todos, a costo altísimo, es que jugador que no esté al 100% -o al 500% como diría Reinaldo Rueda- NO se convoca. Punto.

2. En general el futbolista sabe qué hay jugadores que son llamados por su nombre y eso no está mal. Lorenzo mismo en su rueda de prensa inicial habló de que se iba a apoyar en los “veteranos” -es decir, en la tropa que él conoció en 2014 y 2018 mientras era asistente técnico de José Pékerman- así que desde ese prisma no parecía extraño convocar a Quintero o a Falcao, para usar dos ejemplos muy puntuales. Sin embargo debe quedar mal sabor de boca en cuanto a qué hay jugadores que, más allá de su nombre, pueden estar en un 30-40% de sus capacidades que igual ya tienen puesto fijo, pero que ahí nadie se sienta engañado: fue el primer anuncio de Lorenzo y que incluso generó controversia en aquel entonces porque para ese tiempo James Rodriguez estaba inactivo y en ese momento ese fue el nombre que recibió cuestionamientos porque al ser lugarteniente del proceso, parecía tener un lugar garantizado así su rendimiento y su estado físico no fuera óptimo.



3. El que más pierde es Junior porque pierde a su mejor futbolista en un instante crítico para los barranquilleros. Pierde Lorenzo en términos de credibilidad por tomar una decisión que evidentemente no le favoreció. Pierde Quintero que se quedó sin el pan y sin el queso. ¿Ganadores? A menos de que alguno de los implicados se haya llevado el Baloto, acá todos perdieron.



José Orlando Ascencio

Subeditor de deportes de EL TIEMPO

​1. A Quintero le faltó sinceridad con Junior y la Selección, se entienden sus ganas de estar allá, pero sin estar en plenitud de condiciones no tiene sentido que primero no sea sincero con Junior y llegue allá y vea que no puede. Son responsables Lorenzo y la Selección por llamar jugadores que no están en plenitud de condiciones, como sé que peguntaron por otros que estaban sobre los mismos tiempos para reaparecer y prefirieron guardarlos, no hay necesidad de dejar jugadores en concentración sabiendo que no estaba y perder la posibilidad de llevar a otro. A 'Bolillo' no le veo responsabilidad en esta, si el jugador le dice que está en condiciones de viajar y lo permite tal vez sea su culpa, y en Junior creo que no hubo buen manejo de parte del departamento médico porque, si es una fractura por estrés y el jugador tras los exámenes insistía que le seguía doliendo, cómo no volvieron a hacerlos.

2. El mensaje es terrible, muy malo para los convocados, da a entender que Lorenzo se la juega por la vieja guardia aunque sean jugadores lesionados, ven que es muy difícil que se vaya a mover de esa idea.



3. No siente que ganara nadie, todos pierden. Creo que el que más pierde es Lorenzo por el mensaje que manda, porque tras de las dudas del cuerpo técnico anterior que él integró por cosas no muy claras divulgadas por jugadores, estar en este punto de tener jugadores lesionados en al concentración, como en su momento pasó con el caso James, creo que es el más perdedor de todos.



Fabio Poveda

Periodista y analista de Blu Radio y DSports

​1. La responsabilidad es de todos. Quintero ya su recorrido le da para saber cuándo puede aportar a la Selección y cuándo no, la veteranía el da para darle a Lorenzo 'no estoy bien', cuando pueda aportar y estar al 100 por ciento voy, mejor no me lleve. Lorenzo, si sabe que un jugador más allá del examen, no jugó contra Santa Fe y él debe tener madurez para decirle, JuanFer cuando estés bien, juegas; ¿de qué sirve llevar a dos amistosos si no está bien? Y además 'Bolillo' Gómez y Junior debieron decirle a al FCF 'mi jugador no está', por muy pequeña que sea tiene una molestia. Así como pasó con Lerma y otros jugadores, no puede viajar y se acabó.

2. Cuando hay jugadores que no fueron convocados, esos que sabían que estaban bloqueados y les pidieron documentación, ahora dirán que no vale hacer nada porque aquí llegarán jugadores lesionados, así no jueguen. Hay que mandar el mensaje de 'esfuércense que si hay una baja usted llegará', pero este es el mensaje equivocado, esto fue 'venga JuanFer así esté lesionado' y eso no es lo ideal. Si seguimos llamando a los mismos aún lesionados es un mensaje equivocado.

3. Aquí no ganó absolutamente nadie, pierde JuanFer porque pudo recuperarse antes e hizo 60 horas de viaje para qué; perdió la Selección que tuvo un jugador menos; perdieron plata y muchos dirán que eso no es problema pero sumen cuánto vale el tiquete en primera clase de JuanFer a Corea y los viáticos, para los que manejan el fútbol no es mucho pero es dinero; se perdió también la credibilidad de la FCF, el médico Fernández de Junior, del propio jugador, todos perdieron.