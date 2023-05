Polémica y posible daño a Nacional: Vélez protesta, experto no ve gol

Deportivo Pasto y Atlético Nacional igualaron 1-1 en el inicio de los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2023 en un partido que se decidió sobre el final y que dejó una agria polémica.

La jugada en cuestión ocurrió en el minuto 90, cuando el verde aún ganaba 0-1. Fue una jugada rápida en la que Juan Felipe Aguirre iba a celebrar el doblete tras un cabezazo que pareció entrar en la portería de Diego Martínez.



La acción fue revisada ampliamente por el VAR, al mando de Fernando Acuña y Diego Ruiz, y la conclusión para el juez Bismarks Santiago es que no hubo gol.



Para el analista Carlos Antonio Vélez, no hay discusión alguna: "Ahora resulta que es culpa de un canal de TV q le hayan quitado un gol legítimo a Nacional. ¡Déjese de joder! El gol fue evidente, el juez debió verlo y si no lo vio hay dos instancias más, el VAR y el auxiliar de ese lado. Total? Hay mucho incompetente nombrando arbitrando y en el VAR…", dijo en sus redes sociales sobre la polémica.



Y fue más allá: "qué tal lo de Armenia? Es culpa de la TV también? Argumentos chimbos q solo se comen los incautos. Si el VAR requiere de elementos extras para su trabajo, pídalos y haga lo correcto! Basta de disculpas!".

Sin embargo, para el analista arbitral José Borda, la acción no es del todo clara y falta una mejor herramienta tecnológica para establecer si hubo gol legitimo o no.



"¿FUE GOL? En Pasto vs Nacional ocurrió esta acción donde el portero Martínez del Local paró el balón en esta posición, "el único que podría definirla" es el Sistema de Detección Automático de Goles que Colombia no tiene. No se ve el balón. NO veo gol ¿Ustedes?".