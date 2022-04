Borja, sin pena: 'vine a hacer goles no a que me midan por kilómetros'

Miguel Ángel Borja lleva seis goles en la Liga Betplay y es el quinto en la clasificación, a dos del artillero Luciano Pons.

El hombre de Atlético Junior ha ido recuperando pegada después de unos meses aciagos, en los que no se le daba nada ni en clubes ni en Selección Colombia. No podrá quejarse de falta de oportunidades pues era uno de los favoritos de Reinaldo Rueda.



Sin embargo, la prensa especializada le critica su falta de compromiso defensivo, una tarea que cumplen los grandes delanteros del mundo sin que suponga ninguna queja.



Pues bien, a Borja ese asunto del sacrificio no le parece una prioridad, a juzgar por sus declaraciones: "trato de dar lo mejor en lo que me toca, que es estar cerca del área, aportar a la hora de generar las ocasiones de gol, es mi trabajo, vine a Junior a eso. Me deben medir por eso. A veces nos preocupamos más de cuánto corre el jugador, que si debe correr, o marcar y yo vine aquí fue a hacer goles no a que me midan por kilómetros o cuántas pelotas tengo que recuperar".



El delantero se refirió puntualmente a un canal que pidió más trabajo para evitar la proyección del rival: "hay detalles que uno debe mejorar en cada partido, lo hablo con el profe (Cruz), hay que estar tranquilos para definir, a veces no hago algún desgaste porque hay compañeros que lo pueden hacer por mí, ellos me lo dicen que me concentre a la hora de marcar y que ellos están ahí para correr por mí. Hay cosas que no se entienden, los que narran el partido, los de DirecTV dicen muchas veces que Borja.. pero si no saben, no están acá adentro... si ese mensaje se lo llevan al hincha. En Nacional me decía Macnelly 'no te salgas del área' y a los demás que si me salía no me la pasaran".



El cordobés no siente que sea su trabajo el desgaste de correr tras el rival y no lo va a cambiar, por mucho que los Salah, Mané, De Bruyne, Vlahovic, Son y Gabriel Jesus lo sientan como obligación: "tengo que estar tranquilo, descansadito para definir, sereno para que cuando me quede pueda definir claro, si estuvieran acá adentro entenderían que a veces hay que vivir ese momento", concluyó Borja.