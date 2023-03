Polémica expulsión de Castro Devenish en el clásico: ¿Era para tanto?

El árbitro Jhon Ospina decidió expulsar al defensor Cristian Castro Devenish, cuando se consumían los últimos minutos de adición en el primer tiempo. Medellín ganaba 0-1 con tanto de Luciano Pons.



Justamente, fue el atacante argentino quien recibió en la espalda un manotazo de Castro y un empujón de Jhon Solís, en una acción que terminó en la esquina. Pons terminó en el suelo y tras ser reportado por el cuarto árbitro, Ospina sacó la roja directa. Desde el VAR lo llamaron pero tras varios minutos de revisión, el central mantuvo la expulsión.



Castro Devenish se marchó entre lágrimas y alegando que nunca le pegó. Las críticas para el árbitro Jhon Ospina no tardaron en aparecer. ¿Exageró el juez con la roja? ¿Era amarilla para el central?

Las redes sociales estallaron tras la expulsión del central de Atlético Nacional. El periodista Juan Felipe Cadavid apuntó a Ospina asegurando que "Uy no Ospina, eso no es roja por Dios… Una vergüenza nuestro arbitraje. En mi concepto Ospina expulsa mal a Castro Devenish. HORRIBLE".



A través de la cuenta en Twitter El VAR Central también criticaron la decisión del árbitro: "Para mí, NO DABA PARA ROJA. Yo concuerdo con el VAR y su llamado. Creo que la palmada de Castro Devenish no da para roja directa. Ahora que la intensidad ha pasado a ser tan importante en todo, creo que con amarilla hubiese solucionado bien. Ospina la vio en el monitor y se sostuvo en su decisión inicial, la expulsión".