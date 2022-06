Tolima vs. Envigado tiene polémica por árbitro designado: ¿Dimayorada?

El partido entre Deportes Tolima y Envigado FC, que se disputa este jueves 16 de junio en Ibagué, desde las 7:30 p.m., será crucial para definir el finalista del grupo B en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2022.



El vinotinto y oro tiene la primera opción para jugar la final, pues es local y si gana se clasifica, sin importar de otros resultados. A la misma hora, en Bogotá jugarán La Equidad e Independiente Medellín, con la necesidad de ganar su juego y esperar un resbalón del Tolima.



Sin embargo, aseguradores y poderosos no deben estar muy tranquilos por la designación del árbitro que pitará Tolima-Envigado. La Comisión Arbitral de Dimayor nombró a Nicolás Gallo para ese partido, y la polémica crece.



Gallo es del colegio de árbitros de Caldas, pero nació en Ibagué, ciudad en la que juega el Deportes Tolima. No es la primera vez que le dirige al pijao, y no es que lo haya favorecido cada vez que le pite partidos, pero en momentos tan definitivos como este, la Dimayor abrió campo a la especulación.