Polémica en Millonarios y Nacional: pierden arqueros en las finales

Este lunes, 5 de junio, la Federación Colombiana de Fútbol publicó la lista de 24 futbolistas convocados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia de mayores, para los partidos amistosos frente a las selecciones de Irak y Alemania, el 16 y 20 de junio respectivamente.



Entre los jugadores citados, están los arqueros Álvaro Montero y Kevin Mier, que juegan para Millonarios y Atlético Nacional. Así, se genera polémica porque los dos grandes del país se perderían fechas importantes en las finales de la Liga BetPlay I-2023.



Ambos equipos están disputando su clasificación a la gran final del campeonato colombiano del primer semestre. Millonarios debe sumar un punto en las últimas dos fechas de los cuadrangulares semifinales; por su parte, Nacional tiene más complicadas sus opciones, pero se juega dos ‘finales’ en el remate del grupo A.



Es por eso que se hace importante la presencia de los dos arqueros, pues han sido figuras rutilantes para sus equipos, especialmente Mier en Nacional, que es el equipo que no tiene tan claro su panorama.



En Millonarios y Atlético Nacional hay disgusto, pues en los últimos días trataron de hacer la gestión ante la Federación para la no convocatoria de sus figuras; sin embargo, el técnico Lorenzo decidió llamarlos.



Montero y Mier no estarían en la última fecha de los cuadrangulares, así como en un eventual partido de ida de la final del FPC.