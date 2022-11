Daniel Cataño enciende la polémica con los hinchas de Millonarios

Daniel Cataño se ha ganado un espacio en Millonarios y ha rendido de la mejor manera cada vez que ha tenido oportunidad de jugar en el equipo que dirige Alberto Gamero.



El volante ha sido alternativa, pues no es ficha puesta en el once habitual del embajador; y desde que se fue de Deportes Tolima, su vida personal cambió, por eso manifiesta que se siente bien jugando en el club bogotano.



Sin embargo, sus últimas declaraciones no cayeron bien entre la afición de Millonarios, y ha causado polémica porque los hinchas sienten que el jugador quiso ‘abrir el paraguas’ antes de tiempo, demostrando además un conformismo que molesta.



En charla con ‘De Fútbol Se Habla Así’, programa de Directv Sports, Cataño valoró el título de la Copa BetPlay 2022, y abrió la puerta en caso de no ganar la Liga II-2022.



“Si Millonarios no gana la liga no es un fracaso”, aseguró Cataño. Y de inmediato, los hinchas reaccionaron en las redes sociales.



La copa no sustituye la liga. La copa es buena para aumentar trofeos. Pero la liga nos da más peso de grandeza y hace 5 años no la ganamos. Se necesita si o si. — johnBC15 (@john_baron13) November 12, 2022 Por supuesto que es fracaso, han dicho que la Liga es poca cosa para ese equipo. Así que solo tienen que hablar menos y ganarla — Oswaldo Vicente Toro González (@Oswaldo73895662) November 12, 2022 Hermano, alguien que les enseñe a los jugadores a hacer declaraciones 🤦 — yonfo (@jotasfo) November 12, 2022 Claro que si! No nos vengan a embolarse con u titulo de copa, llevamos años sin ganar y mientras nacional ya tiene 17! No horas, dejan títulos señores que uds se largan y el equipo queda! Mercenarios! TIRULOS SEÑORES, TÍTULOS! Qué tal!! — cesar garcia (@cesargarp) November 12, 2022

En Tolima tampoco cayeron bien sus palabras



Cataño se fue a mitad de año del Tolima, luego de que el pijao perdiera la final de la Liga I contra Atlético Nacional en Ibagué. El volante antioqueño, de 30 años, fue señalado por la afición como el gran responsable de la derrota, pues erró un penalti que pudo haber cambiado la historia.



Así, Cataño hizo una revelación que no cayó nada bien entre la hinchada tolimense. “Antes de botar el penal en la final vs. Nacional, ya estaba en mis pensamientos salir del Tolima. No lo digo por parecer acomodado”, comentó Daniel.



“Pero no dependía solo de mí, porque yo tenía contrato con Tolima un año. Y con don Gabriel (Camargo, dueño del club) siempre tuve buena relación, ningún problema con él. Como me lo manifestaron en ese momento: dónde iban a conseguir un volante, con mis características. Yo fui a la oficina y les presento mi intención de salir. Ya llevaba cuatro años en la ciudad. Quería un nuevo aire, un nuevo equipo con el que pudiera jugar y competir”, añadió Daniel Cataño.