Polémica en Millonarios: tribuna cerrada para el clásico bogotano

La fecha 10 de la Liga BetPlay I-2022, como es tradición, traerá los principales clásicos regionales del fútbol colombiano. En Bogotá, Santa Fe será local contra Millonarios el próximo domingo 6 de marzo, en esperado partido que empezará a las 6:10 de la tarde.



La fiesta del fútbol bogotano ya habilitó la venta de entradas. Santa Fe dispondrá de siete tribunas para sus hinchas, y las boletas irán desde los $56.000 a los 151.200 pesos. La hinchada visitante tendrá acceso: para Millonarios hay dos tribunas y el precio será el mismo: $73.950 cada boleta.



Aquí puede comprar entradas para el clásico bogotano entre Santa Fe y Millonarios.



Sin embargo, gran polémica se ha generado entre la hinchada de Millonarios, especialmente las barras populares, porque el domingo el estadio El Campín tendrá la tribuna Norte cerrada, y no habrá afición albiazul por disposiciones del club embajador.



La Alcaldía de Bogotá propuso tener un clásico con ambas hinchadas, con un 65% de hinchas albirrojos, pues son locales, y un 35% de aficionados de Millonarios, en los que estaría abierta la tribuna Norte y así dar un ejemplo de convivencia.



Algo arriesgado, si se tiene en cuenta los últimos escándalos de violencia y porte de armas blancas de aficionados de Millonarios en otras plazas del país; pero propositivo, en búsqueda de una sana convivencia en la capital.



Hoy @MillosFCoficial le dice NO a la propuesta de @GobiernoBTA de apostarle a la convivencia desde el futbol con los clasicos bogotanos con corredores seguros con las curvas Norte para Millos y Sur para @SantaFe, @MillosFCoficial NO RESPETA A SU HINCHADA #NoMasDirectivosmediocres — 31☠️43 (@CADC1992oficial) February 28, 2022

Las manifestaciones en las redes sociales, en protesta por las decisiones tomadas, han sido vehementes. El señalado es Gustavo Serpa, representante de los máximos accionistas del club y dirigente que no ha tenido una buena relación con los hinchas de las barras populares.



¿Qué fue lo que pasó? La propuesta del Distrito tuvo acogida por parte de los dos clubes en principio. Sin embargo, hubo un desacuerdo porque Santa Fe pidió que para el clásico de la fecha 17, en el que Millonarios será local, la tribuna Sur también sea habilitada para aficionados cardenales.



Millonarios tiene dos barras populares que ocupan Norte y Sur, pues además de los ‘Comandos Azules’ existe la ‘Blue Rain’; así, la dirigencia de Millonarios desestimó la propuesta. Por un lado, se puede tomar como un deseo de que el clásico en el que será local el embajador, prefieren un estadio plagado de azul en sus tribunas; por otro lado, es tomado como no apoyar la integración y la sana convivencia, además de dejar a las barras sin presencia este domingo.



¿Por qué la tribuna Norte estará cerrada? Santa Fe pidió entonces al Distrito habilitar la venta para sus hinchas en esa tribuna, algo que le fue negado para evitar problemas e invasiones, recordando incidentes como el que sucedió contra Atlético Nacional en 2021.



Así, el club decidió cerrar la tribuna, pues no pueden entrar sus hinchas, y tampoco los de Millonarios.