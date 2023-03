Herazo arma polémica: ¿lo asisten más en Tolima que en Millonarios?

Diego Herazo marcó un gol, el realidad un golazo, en el empate 1-1 de Deportes Tolima contra Millonarios, que le dio autoridad para armar una polémica: ¿por qué brilla más en Ibagué que en Bogotá?

El delantero apela a sus propios números: con el equipo azul fue uno de los máximos anotadores con 9 anotaciones en Liga (junto a Carlos Andrés Gómez) y además marcó 3 tantos en Copa. Un detalle: los tantos de Liga los hizo en 42 partidos, 18 como titular.



“Uno siempre da lo mejor y a veces no se dan las cosas. Siempre le echan el agua sucia a uno, que uno como delantero no es y hay que demostrar cuando uno lo tiene de rival”, dijo.



Y pasó a la comparación, que siempre suele ser odiosa: “Uno se pone a ver el delantero de Millonarios y si muchos tienen una opción de gol porque no hay quién le ponga el balón, yo tengo ahora más opciones de gol porque los compañeros me lo ponen. (Leonardo) Castro cuántas tuvo: una que la mandó por arriba. ¿Cuántas tuve yo?”, comentó.



“No me gusta hablar casi de eso, pero el problema no son los delanteros sino quien les ponga las opciones de gol. Uno está ahí, pero si no te ponen las opciones de gol, ¿cómo los vas a hacer?”, aseguró tras marcarle a Millonarios.



De inmediato le cobraron en las redes sociales y le mostraron que en el azul no le faltaron socios y él mismo falló a la hora de la definición:

“Yo tengo ahora más opciones de gol porque los compañeros me lo ponen”.



"Yo tengo ahora más opciones de gol porque los compañeros me lo ponen".

A esto es lo que llamo ser un deshonesto con el trabajo de los compañeros y caradura. No venda humo mijo @Diegoherazo10, acá yo le hago memoria.

Herazo fue en su momento el número 9 claro de Gamero pero después, con la llegada de Luis Carlos Ruiz, quien además venía con rótulo de ser uno de los goleadores de Liga con Cortuluá, fue pasando a ser alternativa. Por eso se dio su salida. Ahora lleva 3 goles en 8 partidos y es fijo en Liga con el DT Torres, aunque vale decir que en la clasificación en Copa Sudamericana contra Junior (1-0) fue suplente.