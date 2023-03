'¿Moreno y Quintero juntos? ¡Tenemos que hacer un estadio de 80mil!'

La crisis de resultados de Atlético Junior, que se cobró la cabeza de Arturo Reyes, tiene preocupados a sus hinchas y también a sus referentes, entre ellos Carlos 'Pibe' Valderrama.

Lo bueno es que, para el legendario capitán colombiano, llegó un entrenador como Hernán 'Bolillo' Gómez para reorientar el barco y de entrada ya hay un diagnóstico de lo que está pasando con una de las nóminas del país, que no ha podido arrancar en este 2023 y es penúltimo de la tabla de posiciones de la Liga Betplay.



"El problema es que hay jugadores que no están en su nivel, hicimos fiesta por Juanfer porque se necesitaba magia, goles tenemos porque Bacca es goleador; Sierra es campeón de América, el equipo se refuerza con campeones. Ese es el problema, trajimos a León, campeón con Pereira; a Berrío a Sierra, a Scarpeta que era figura en Jaguares, y traemos la magia de Quintero y el equipo nada. Los jugadores no están bien", analizó en charla con Primer toque de Win Sports.



Lo más curioso fue cuando le contaron que se rumora el posible fichaje de Giovanni Moreno: "¿Moreno? ¿Y dónde vamos a meter tanta gente? Aquí entran poquitos, si juegan Moreno y Quintero tenemos que hacer un estadio de 80mil", ironizó.



Para Valderrama hacía falta "muñeca" y se garantizó con un DT como 'Bolillo' Gómez: "Bolillo vio que el equipo físicamente no está bien y eso es lo primero. Bolillo está preparado para dirigir en cualquier parte del mundo, tiene manejo de grupo, te trata bacano, te ayuda, pero el día que crees que lo pasas por encima él te va de frente, te dice las cosas en la cara que es lo que a uno le gusta. Es un líder que uno quiere siempre".

