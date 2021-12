El 'Pibe' Valderrama se despachó: Juan Cruz, Arturo Reyes y caso Unión

El exfutbolista samario Carlos 'Pibe' Valderrama, dialogó con el periodista barranquillero Emel Alvear en una corta pero sustanciosa entrevista, en la que fue de frente y se refirió a la situación actual del Junior, que en la última semana anunció la salida del técnico Arturo Reyes y el arribo de Juan Cruz Real como su reemplazo. Al 'Pibe' defendió a "capa y espada" a Reyes y pidió que le expliquen las razones de su despido.

"Juan Cruz Real está llegando y cuando llegan hay que dejarlos trabajar, después uno saca conclusiones, pero sí digo que fue injusto lo que hicieron con el profe Arturo Reyes. Cuando él llegó, el equipo estaba de 16, estaba eliminado, ni cerquita estaba y el equipo entró y entró bien, porque lo hizo faltando dos fechas", dijo Valderrama tras ser consultado por el cambio de técnico en Junior.



Y agregó: "A uno como jugador, si rinde le dan continuidad y un técnico depende de los resultados; los de Arturo Reyes fueron buenos en dos meses. Todo mundo desde el ámbito deportivo decía, encontró un equipo que no es de él y lo metió a los ocho. Estábamos esperando que le dieran la continuidad para que armara su equipo porque se ganó el derecho y mostró que es buen técnico".



Para el 'Pibe', la decisión que tomó el Junior perjudicó a Reyes, a quien ve "quemado" para dirigir ahora. "A dónde dirige ahora, dejó la Selección para venir al Junior y sucede esto, yo quiero saber el motivo, por qué lo sacaron, por resultados no fue".



Por otro lado, el exfutbolista se refirió a la situación de Unión Magdalena y su polémico ascenso, que sigue en firme mientras continúa la investigación. Sus comentarios contra el ciclón no cayeron muy bien y él se defendió. "El problema no es que es el Unión (...) el problema es lo que sucedió. Podía haber sido otro equipo y habría dicho lo mismo. No podemos seguir con estas situaciones en el fútbol colombiano si queremos tener un fútbol de categoría. Esto es de principios, de valores. Estamos esperando a ver qué va a suceder".